Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın hiçbir yerinde kendi ekonomisini çökertmek için borsayı, sermaye piyasalarını hedef alan bir muhalefet liderine rastlanmayacağını söyledi. Erdoğan, faizde tek haneliye indiklerini, enflasyonun da düşeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’nın, sanayi, tarım ve turizmi ile göz doldurduğunu belirterek, “Sadece kamu hizmetleriyle değil, uluslararası spor etkinliklerinde de ön plana çıkıyor. Modern spor altyapısı ve elde ettiği tecrübeyle uluslararası spor organizasyonlarının adresinden birisinin Konya olacağına inanıyorum. Konya’nın bizim siyasi mücadele tarihi sürecimizde çok özel yeri var. Türkiye’nin en zorlu, en sancılı döneminde yerli ve milli duruşu ile daima kendinden söz ettirmiştir. 12 Eylül’den 28 Şubat’ın karanlık günlerine kadar tavrınızı milli iradeden yana koydunuz. Merhum Erbakan hocamıza her zaman sahip çıkan Konya, AK Parti’mizin de en büyük kalesi olmuştur. Erbakan hocamızdan sonra kurduğu partinin varisleri aynı istikamette yürümeseler de AK Parti ile biz yeni bir dönemi başlattık ve Türkiye’nin 1 numaralı partisi olduk. Şu anda da 1 numaralı Türkiye’nin en güçlü partisi olarak ve ayrıca Cumhur İttifakı olarak bu gücümüzü ülkemizin geneline yaymak sureti ile yolumuza devam ediyoruz” dedi.

“Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak”

Bugün 3 şehidimiz olduğunu ifade eden Erdoğan, “Ama onların kanları yerde kalmayacak. Analar, evlatlarını askere gönderirken kınayı neden yakarlar. İşte bunun için. Bütün bunlarla beraber şehadete inanarak bu yola koyulan Mehmed’imiz boşuna bu yolda yürümedi. Buralara öyle kolay gelinmedi. Onun için de bizim Mehmetçiklerimizi hiçbir zaman bu din düşmanları, bu kafirler bitiremez. Bunu bilerek, buna inanarak bu yolda yürüyoruz. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Rabbim bizlere de bu şahadeti nasip etsin” ifadelerini kullandı.

“Şimdi buğday alıp un yapıp göndermenin hazırlığı içerisindeyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, attıkları adımlar, hayata geçirilen projelerle Türkiye yüzyılını gerçeğe dönüştürmenin derdinde olduklarını ifade ederek, “İç siyasetten dış politikaya kadar tüm planlarımızı bu anlayışla yapıyoruz. Bölgemizde ve küresel ölçekte yaşanan her gelişme bizim muhalefete rağmen uyguladığımız politikaların haklılığını teyit ediyor. Biliyorsunuz, Bay Kemal yıllarca bizim şehir hastanelerimizi eleştirdi. Sosyal Güvenlik Kurumunu batıran sensin. Sağlıkla ilgili yatırımlarımızı sürekli diline doladı. Bay Kemal’in kötülediği bu tesisler korona virüs salgınıyla mücadelede kritik roller üstlendi. Vatandaşlarımızın birinci sınıf sağlık hizmet aldığı yerler oldu. Aynı basiretsizliği Rusya Ukrayna krizinde de yaşadık. Bu savaş ilk patlak verdiğinde Bay Kemal ve yoldaşları bizi Batı’ya sırtımızı dönmekle, hata yapmakla, yanlış hareket etmekle suçladılar. Sonuçta Türkiye her iki komşusunu da gözeten dengeli politikası ile hem krizden çok az etkilendi, hem de tüm dünyanın takdirini kazandı. Tahıl anlaşması takasıyla kimsenin cesaret dahi edemediği 2 büyük diplomatik zafere imza attık. Biz kimseyle kavgalı olmadık. Biz düşman kazanma üzerine politikalar oluşturmadık. Biz dost kazanma üzerine politikalar oluşturduk. Şimdi Karadeniz tahılı geliyor mu? Geliyor. Her tarafa gidiyor mu? Gidiyor. Ve Putin ile dedi ki, ‘Bunu birinci derecede fakir ülkelere gönderelim ve ücretsiz gönderelim.’ Tamam dedik, biz de varız, dedik. Biz şimdi buğday alıp un yapıp bu unu fakir fukara, garip gureba ülkelere göndermenin hazırlığı içerisindeyiz. Türkiye bu. Bay Kemal, buna senin hayalin bile ulaşamaz. Bizim icraatımızın ulaştığı yere senin hayalin bile ulaşamaz. Gıda kıtlığı çeken ülkeler Karadeniz’den giden tahıl gemileri sayesinde rahat bir nefes aldı. Enerji krizi sebebiyle Avrupa ülkeleri kışı nasıl geçireceklerini düşünürken hamdolsun biz içimiz rahat bir şekilde kışa giriyoruz. Şayet Türkiye, Bay Kemal ve şürekasının ipiyle kuyuya inseydi bugün biz de benzer sıkıntılarla boğuşuyor olacaktık” şeklinde konuştu.

“Faizde tek haneliye indik, enflasyon da inecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: “Faiz meselesine, en sonunda ne demiştim, tek haneliye ineceğiz. Faizde tek haneliye indik mi? İndik. Hadi bakalım şimdi bunu ne ile izah edeceksiniz. Ve bundan sonra da bu böyle devam edecek. Ya işte enflasyon şöyle böyle. Merak etmeyin o da inecek. Bizim için önce faizdi ve faizi bu noktada tek haneye indirdik. Şimdi buradan yatırımcılara sesleniyorum. Bakın, hepsine söyledim. Gelin başta kamu bankaları olmak üzere size ama dikkat, yatırım kredisi vermede kamu bankaları var. Yatırım kredisi ile hedefimiz nedir? Yatırım, istihdam, yönetim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme. Dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasında ülkemizi sokacağız. Durmak yok, yola devam.”

“CHP emperyalistlerin oyuncağı haline dönüşmüş bir yapıdır”

Dünyanın hiçbir yerinde kendi ekonomisini çökertmek için borsayı, sermaye piyasalarını hedef alan bir muhalefet liderine rastlanmayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizzat kendilerinin örnek gösterdiği hiçbir batı demokrasisinde milletine karşı 5. kol faaliyeti yürüten bir siyasetçi ile karşılaşmazsınız. Biz işte bunun için mevcut yönetim ile CHP Türkiye’nin içine sokulmuş bir Truva atıdır diyoruz. Biz bunun için CHP emperyalistlerin oyuncağı haline dönüşmüş bir yapıdır diyoruz. Bunun için bay Kemal ve şürekasından ülkemize ve milletimize hiçbir hayır gelmez diyoruz. Birileri ülkeyi germek, ülkenin gündemini zehirlemek için çirkefleşse de biz sükunetimizi, soğukkanlılığımızı sonuna kadar koruyacağız. Karşımızdakiler çapsızlıklarını örtmek için yalan ve iftira siyasetine sarılsalar da biz hakikatin aydınlık yolunda asla sapmayacağız” diye konuştu.