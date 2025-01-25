Eskişehir 8. Olağan Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eskişehir’i fetret devrinden kurtarıp eser ve hizmet belediyeciliğinin örnek şehri haline getirene kadar durmadan dinlenmeden çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’e geldi. Erdoğan, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) İki Eylül Kampüsü’nde bulunan ESTÜ Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Eskişehir 8. Olağan Kongresi’ne katıldı. Bayraklarla süslenen salonda vatandaşların coşkuyla karşıladığı Erdoğan, gündeme dair önemli konuların yanı sıra Eskişehir’e ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Eskişehir’i fetret devrinden kurtaracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Eskişehir’le ilgili olarak, "Eskişehir’i fetret devrinden kurtarıp eser ve hizmet belediyeciliğinin örnek şehri haline getirene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Kongremizin bu hedefe giden yolda yeni bir kilometre taşı olacağına inanıyorum. AK Parti Eskişehir İl Kongresi’nin şehrimiz için, Eskişehirli kardeşlerimle birlikte ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Eskişehir teşkilatımızda görev alan tüm kardeşlerime emekleri, gayretleri ve fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum. Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Eskişehir teşkilatlarımızdan vazife üstlenmiş tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Bizi de en iyi eserlerimiz, yatırımlarımızı anlatır"

Son 22 yılda Eskişehir’e kamu olarak toplamda 367 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Adalette 2 milyar lira, eğitimde 19 milyar lira, gençlik ve sporda 6 milyar lira, sosyal yardımlarda 25 milyar lira, sağlıkta 18 milyar lira, çevre ve şehircilikte 55 milyar lira, ayrıca 2 milyar lira tutarındaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ulaştırmada 92 milyar lira, tarım ve ormanda 54 milyar lira, sanayi ve teknolojide 3 milyar lira yatırım, 10 milyar lira destek olmak üzere toplam 13 milyar lira, enerjide 71 milyar lira, kültür ve turizmde 2 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 12 milyar liralık eser ve hizmeti şehrimize kazandırdık."