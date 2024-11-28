Erzurumlu tespih yapım ustası Bünyamin Korucu yaşayan insan hazineleri ödülüne layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet ve Kongre Merkezinde düzenlenen 2024 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreninde ödüller sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Anadolu’da saklı bulunan kültürel mirasın gün yüzüne çıkarılması için canla başla çalışıyoruz. Bilhassa arkeoloji alanında tarihimizin en yoğun çalışmalarına imza attık” dedi. Ödül törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türkiye’nin ve gönül coğrafyasının farklı köşelerinde sanatlarını icra eden, kültür ve medeniyet mirasını yarınlara taşıyan tüm sanatçılara ve ustalara teşekkür ederek yaptığı konuşmanın ardından Yaşayan İnsan Hazineleri Ödüllerini hak sahiplerine takdim etti. 25 Yaşayan İnsan Hazinesi ve 3 Sanat Kurumunun ödüllerine kavuştuğu törende Erzurumlu Tespih Ustası Bünyamin Korucu da Yaşayan İnsan Hazinesi ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet ve Kongre Merkezinde düzenlenen takdim törenine Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer de katılarak ödül alan Bünyamin Korucuyu bu anlamlı günde yalnız bırakmadı.

İşte ödül alan sanatçılar

Ödüle layık görülen diğer sanatçı ve ustalar ise şu şekilde yer aldı; Hat sanatçısı Mehmet Özçay, Minyatür ve tezhip sanatçısı Dürdane Ünver, Nakkaş Nilgün Gencer, İpek Hereke Dokuma Ustası Nuray Kıvanç, Çömlek Ustası Ahmet Taşhomcu, Buldan Bezi Dokuma Ustası Selahattin Kaçanoğlu, Sim Sırma Nakış İşleme Ustası Nur Dikilitaş, Ahşap Oyma Ustası Osman Nergiz, Geleneksel Kapı ve Kapı Süsleme Ustası Şerif Mehmet Akgün, Taş İşleme ve Model Yapım Ustası Dursun Köroğlu, Karagöz Ustası Recep Şinasi Çelikkol, Keçe Sanatçısı Celalettin Berberoğlu, Çini ve Seramik Sanatçısı Adil Can Güven, Geleneksel Müzik ve Delbek İcracısı Gülay Diri, Mahya Ustası Kahraman Yıldız, Sıcak Demir Ustası Yusuf Bayyiğit, Sedefkâr Altın Gümüş Kakma Ustası Mehmet Zeki Kuşoğlu, Tespih Yapım Ustası Bünyamin Korucu, Hadim Bezi Dokuma Ustası Müjgan Akdemir, Tulum İcrası Remzi Bekar, Geleneksel tığ ve şiş örme ustası Asime Koşal, Metal işçiliği ile geleneksel Kapı Süsleme Ustası Hüseyin Şahin Özdemir, Baston ustası Cumali Birol, Talika ustası Özcan Abacı,Kutnu dokuma ustası Abdulkadir Mekki.

Erzurumlu Tespih Ustası Bünyamin Korucu Kimdir?

1956 yılında Erzurum’da doğan Bünyamin Korucu, ilk, orta, lise ve üniversite eğitimini bu şehirde tamamladı. Mezuniyetinden sonra öğretmenlik yapmaya başladı. Tespihle tanışıklığı da bu yıllara rastlıyor. O yıllarda tespih satmak için Erzurum’a gelip-giden Mahmut Özçay’la tanıştı. Öğretmenlik vazifesi fazla sürmedi ve bir yıl çalıştıktan sonra bu görevi bıraktı. Evinde amatörce oltutaşından tespihler yaptı. Mahmut Özçay; yine bir Erzurum seyahati sırasında İstanbul’da yaptıramadığı Oltutaşı tespihi, Bünyamin Usta’ya yapması için sipariş etti. Usta, özenerek Oltutaşından bir tespih yaptı. Bu tespih, ustanın meslek hayatında dönüm noktası oldu. Yaptığı tespih çok beğenildi, siparişler arttı. Usta, İstanbul’a gitmeye karar verirdi. 1983 yılında İstanbul’a gidip Kapalıçarşı esnaflarından Hacı Cemil ile tanışarak sipariş tespihler yaptı. İlk olarak eski tespihleri düzeltti Takdir gördükçe şevki arttı. Daha sonra fıldişi, kehribar ve kuka malzemelerden tespihler yaparak meslek hayatını devam ettirdi. Bütün sanatçılarda derin izler bırakanBünyamin Usta’yı İstanbul mezar taşlarıyla etkiler. Usta, Osmanlı mezar taşlarında gördüğü motiflerden ilham alarak bunları imamelere uyguladıç Ancak, İstanbul macerası kısa sürdü. Burada yaklaşık iki yıl kaldıktan sonra tekrar Erzurum’a döndü. 1986 yılında, tarihi Rüstem Paşa Çarşısında bir dükkân açar. İstanbul’dan gelen siparişleri burada yapmaya devam eder. Sürekli kendini geliştirir. Yaklaşık yirmi yıllık meslek hayatı boyunca hemen hemen her malzemeden, iki bin civarında tespih yaptı. Özellikle işlenmesi çok zor bir malzeme olan Oltutaşı tespihlerinin imamelerine bile işlemeler yaptı. En çok severek yaptığı tespihler, yapımında ve sonrasında özellikle güzel kokan ağaç tespihlerdir. Bünyamin Usta, tespih yapmayı kendi kendine öğrenmiş ve birçok tespih ustası tarafından takdir gördü.