Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya’nın başkenti Prag’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Türkiye-Ermenistan arasında 13 yıl sonra liderler düzeyinde ilk görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya’nın başkenti Prag’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Türkiye-Ermenistan arasında 13 yıl sonra liderler düzeyinde ilk görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesi için geldiği Çekya’nın başkenti Prag’da temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. İki ülke liderler düzeyinde en son olarak 2009 yılında görüşmüştü.