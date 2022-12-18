Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin-Fransa arasındaki 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında ABD’li iş adamı Elon Musk ve Hırvatistan’ın eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin-Fransa arasındaki 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında ABD’li iş adamı Elon Musk ve Hırvatistan’ın eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’daki 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Lusail Stadyumu’nda Arjantin-Fransa maçını izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, statta ABD’li iş adamı Elon Musk ve Hırvatistan’ın eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar ile bir araya geldi.