Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Herkes küçülmeden dert yanarken, biz büyümeyi konuşuyoruz. Dünyanın gündeminde kriz varken, biz gözümüzü fırsatlara dikiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Herkes küçülmeden dert yanarken, biz büyümeyi konuşuyoruz. Dünyanın gündeminde kriz varken, biz gözümüzü fırsatlara dikiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasankeyf - Gercüş Tüneli Açılış Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı. Tünelin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, “Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini, ilerlemesini sağlayacak her proje gibi Ilısu Barajı’na da engel olmak isteyenler, sayısız iftira ve tehditle karşımıza çıktılar. Sinsi kampanyalara ve sabotaj girişimcilerine rağmen barajımızı tamamlayarak ülkemizin hizmetine sunduk. Baraj gölü alanında kalan yerleşim yerlerimizi tüm altyapı ve üstyapısı ile yeniden inşa ettik. Hasankeyf ilçesi de ülkemizin sembol isimlerinden Ilısu Barajı’nın su tutmaya başlamasıyla yeni yerine taşıdığımız yerleşimlerden biridir. Yeni Hasankeyf ile Gercüş arasındaki yolu bölünmüş yol kalitesiyle inşa ederken üç yol boğazı girişini de tünelle sağladık” dedi.

Planlanan 39,4 kilometrelik yolun yaklaşık 30 kilometresiyle bugün açılışı yapılan tünel ve bağlantı yollarının tamamlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halen inşası süren yolların da bitmesiyle Batman’ın ilçeleri ve diğer yerleşim yerleri arasında hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım temin edilmiş olacaktır. Yaklaşık 2,5 yılda 910 milyon liralık bir yatırım tutarıyla hayata geçirdiğimiz tünelimizin ve yolumuzun Hasankeyf’imize kazandırılmasında emeği geçen başta değerli Bakanım, herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Batman’ı hem barajın hem bölgeye kazandırılan altyapının gücüyle önde gelen üretim, istihdam ve ihracat şehirlerinden biri haline getireceklerini ifade eden Erdoğan, "Bunun için biz hükümet olarak kendi üzerimize düşeni yapmanın gayreti içindeyiz. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan sosyal desteklere kadar her alanda ülkemize asırlık hizmetler kazandırmaya devam ediyoruz. Batmanlı girişimcilerimizden de yeni yatırımlara kendilerine sunduğumuz bu imkanları değerlendirmelerini bekliyoruz. Medeniyetin, tarihin, kültürün, petrolün şehri Batman’ın sanayisi, tarımı, ticareti ile önündeki fırsatları kullanacağından şüphe duymuyoruz. İnsanlığın binlerce yıllık tarihine şahitlik etmiş, bu toprakların bize sunduğu nimetlerin şükrünü ancak elimizdeki imkanları en etkin şekilde değerlendirerek ifa edebiliriz" açıklamasında bulundu.

"Ülkemizi özellikle bölgemizi, varlık içinde yokluğa mahkum etmek, bunun için uğraşanların derdi ne siz ne evlatlarımızın geleceğidir. Karanlık odakların sinsi hayallerin peşindedir" diyen Erdoğan, "Onlar kirli hesapların, karanlık odakların, sinsi hayallerin peşindedir. Biz ise ülkemizin tamamını kalkındırarak, zenginleştirerek, büyüterek Türkiye’nin dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasındaki yerini alması için mücadele ediyoruz. Biz ülkemizi bugünlere her karış toprağına dokunan, her ferdine ulaşan eser ve hizmetlerimizle getirdik. Türkiye’nin asırlık kayıplarını ve eksiklerini 20 yılda ikmal ederken aslında çok daha büyük vizyonların, çok daha büyük hedeflerin altyapısını kuruyorduk. Bu özgüven ve azimle Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını kapatıp yeni yüzyılını açmaya hazırlanıyoruz. Ilısu Barajı sizlerin gözleri ününde gerek Batman, gerek Mardin hep birlikte sizlerin her ana iç içe olduğu dev bir baraj. Şimdi ise bu güzel tünelle, viyadükle hamdolsun; bu güzel şehirlerimize bağlantıları kuruyoruz. Gerek Bakanıma, gerekse çalışma arkadaşlarına yemyeşil bir hazırlığı burada yapmış olmaları sebebi ile teşekkür ediyorum. Kurdele kesim törenleri ardından arşivimize kattığımız her makası büyük ve güçlü Türkiye yolunda döşenmiş yeni bir tuğla atılmış yeni bir adım olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin geçmişte terörden önemli kayıplarının olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Geçmişte bu kutlu yürüyüşün önü ideolojik kavgalardan mezhep çatışmalarına, terörden siyasi istikrarsızlığa kadar pek çok yöntemle kesilmek istenmişti. Batman çok bedel ödedi. Mardin çok bedel ödedi ve bu bedelleri artık ödemekten hamdolsun, terörle verdiğimiz mücadele ile bitirdik. Yaşadığımız acılar ortak hafızamızda kayıtlıdır. Bizim milletimize en büyük hizmetimiz güven ve istikrarla birlikte huzuru da sağlayarak, ülkemizin potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmesini temin etmemizdir" dedi.

Küresel krizin Türkiye’nin gündeminde olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 20 yılda ülkemizi demokrasi ve kalkınma rayından çıkarıp yeniden eski günlerine döndürmek için pek çok deneme yapıldı ama hamdolsun. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak bu alçak gayretlerin hepsini de boşa çıkardık. Bu sayede ülke olarak küresel, siyasi ve ekonomik düzenin önce salgın, sonra savaş şartlarının getirdiği dalgalanmalarla kökünden sarsıldığı bir dönemde geleceğimize güvenle bakabiliyoruz. Herkes küçülmeden dert yanarken biz büyümeyi konuşuyoruz. Dünyanın gündeminde kriz varken biz gözümüzü fırsatlara dikiyoruz" açıklamasını yaptı.

Gelişmiş ülkelerin bile kaos endişesi içinde olduğu bir dönemde Türkiye’nin dostlarıyla ilişkilerini geliştirdiğini ifade eden Erdoğan, "2023’te Türkiye Yüzyılı ahdimizin etrafında kenetlenerek ülkemizi dünyada hak ettiği yere sizlerle taşıyacağız. Geçmişte böyle kritik dönemde ülkemizin önünü, darbeyle, cuntayla, vesayetle, fitneyle, fesatla kesenler inşallah bu defa başaramayacaklar. Küresel krizin ülkemize etkileri sebebi ile canı yanan vatandaşlarımıza kayıplarını telafi etmenin ötesinde çok daha büyük kazanımlar sağlayacak hazırlıklarımız var" dedi.

Erdoğan, Türkiye’yi küresel krizlerden ayrıştırma ve hedeflerine doğru yoluna devam ettirme çabalarının somut neticelerinin yılbaşından itibaren daha iyi görülmeye başlanacağını söyledi.

Projelerin kararlılıkla hayata geçirileceğini ve 2023’e emin adımlarla ilerleneceğini ifade eden Erdoğan, "Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümüne ulaştığımızda geriye baktığımızda nereden nereye geldiğimizi daha iyi göreceğiz. Atalarımızın sabırla koruk helva olur sözüne uygun şekilde azimle, kararlılıkla, kararlılıkla işimize bakacak, projelerimizi hayata geçirecek. Vizyonlarımızın altını dolduracağız. Rabbimizin insan için ancak çalıştığı kadarı vardır emri ilahisini kendimize rehber ederek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.