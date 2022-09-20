Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi’nde temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya gelmesinin ardından Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder’i kabul etti

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