Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yaptığı 2 saatlik görüşmenin ardından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde görüştü. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede İsrail’in Filistin topraklarında katliama dönüşen saldırıları, Türkiye’nin Gazze’ye insani yardım götürme çabaları ve insani ateşkes için atılması gereken adımlar ele alındı.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden ayrıldı.