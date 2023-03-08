Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte depremzede aileyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte depremzede aileyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde depreme yakalanan Hülya Çelebi ve ailesinin Çankaya’da kaldığı evi ziyaret etti. Evde iki kızı, iki damadı ve torunuyla kalan Hülya Çelebi’nin eşini, oğlunu, kızını ve torununu depremde kaybettiği öğrenildi. Aileyi ziyaret eden Erdoğan çifti, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.