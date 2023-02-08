Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Stadyumuna kurulan çadırkenti ziyaret ettikten sonra Pazarcık ilçesinde geçti. Depremin vurduğu ilçede enkazda çalışan görevlilerle konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle sohbet ederek ihtiyaçlarını dinledi. Çadırda kalan depremzedeleri de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç endişe etmeyin azami 1 yıl içinde inşallah yeniden inşa edeceğiz. Hafta sonuna kadar il il dolaşacağım" ifadelerini kullandı.