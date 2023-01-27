Denizli’de 28 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 bakanı ile kente çıkarma yapacak. Tüm vatandaşların davetli olduğu program 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı’nda saat 13.00’te başlayacak.

Denizli’de 28 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 bakanı ile kente çıkarma yapacak. Tüm vatandaşların davetli olduğu program 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı’nda saat 13.00’te başlayacak.

Bir dizi program ve toplu açılış töreni için 28 Ocak 2023 Cumartesi günü Denizli’de olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinesindeki 9 bakanı ile birlikte kente gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heyetinde yer almasının beklendiği belirtildi.

232 tesisin toplu açılış kurdelesini kesecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kabinesindeki 9 bakanı ve üst düzey bürokratların bulunduğu heyet, bakanlıkların, Denizli Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerinin Denizli’de hayata geçirdiği 232 tesisin toplu açılış kurdelesini kesecek. Yaklaşık 18 milyar liralık güncel yatırım bedeli bulunan 232 tesisin toplu açılış törenine tüm vatandaşların davetli olduğu belirtilirken, program 28 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı’na başlayacak.

Başkan Zolan’dan açılış şöleninde davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 28 Ocak 2023 Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte heyetinde bulunan bakanları Denizli’de ağırlamanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacaklarını söyledi. 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı’nda saat 13.00’te düzenlenecek programda hükumetin, Denizli Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerinin kente kazandırdığı yatırımların toplu açılışını hep birlikte yapacaklarını kaydeden Başkan Zolan “Denizli’mize kazandırılan eserlerin heyecan ve mutluluğunu hep birlikte yaşayalım istiyor, tüm hemşehrilerimi açılış şölenimize bekliyorum. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.