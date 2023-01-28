Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli’de kendisini görebilmek için yol kenarında bekleyen çocuklara hediyeler dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli’de kendisini görebilmek için yol kenarında bekleyen çocuklara hediyeler dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kabinesindeki 9 bakan ve üst düzey bürokratla birlikte merkezi hükümet, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin hayata geçirdiği 18 milyar lira değerindeki 232 tesisin toplu açılışını gerçekleştirdi. Törenin yapıldığı 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı güzergahında Denizlililerin büyük ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, zaman zaman Cumhurbaşkanlığı otobüsünü durdurtarak kaldırımları donduran ve balkonlarından sevgi gösterilerinde bulunan halkı selamladı. Kendisini görebilmek için ebeveynlerinin omuzlarına çıkan çocukları da unutmayan Erdoğan, hediyeler dağıtarak minikleri sevindirdi.