Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı’nın (COP29) gerçekleştirildiği Bakü Olimpiyat Stadyumu’na gelerek devlet başkanlarıyla aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi’ne (WLCAS) katılmak üzere geldiği Bakü’de temaslarına sürdürüyor. COP29’un gerçekleştirildiği Bakü Olimpiyat Stadyumu’na gelen Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandıktan sonra devlet ve hükümet başkanlarıyla aile fotoğrafı çektirdi.

COP29 Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi’nde hitap etmesi beklenen Erdoğan’ın ziyareti kapsamında bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeler yapacak.