Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti “Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları” Programı’na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Coğrafyanın sınırlarının kanla çizilmesine yönelik planlar uygulamaya konulmaktadır. Hamas, Hizbullah sadece birer bahanedir. İşgal ve istila politikasını meşrulaştırmak için her şeyi yapıyorlar. Türkiye, bölgesinin istikrar ve güven kaynağıdır. İsrail’e önlem almadığımız her gün bu kan deryası büyüyecek. Parti içi iktidar mücadelesinden başlarını kaldıramıyorlar. Yaklaşık dört yıl sonra yapılacak seçimler için şimdiden kavgaya tutuştular. Geçen sene koltuğundan tard edilen eski genel başkan bir köşeye atılmanın hırsıyla sağa sola sataşıyor. 4 yıl sonra yapılacak seçimler için şimdiden birbirleriyle kavgaya tutuştular. Açlıkla yoklukla anılan Somali bölgesi Oruç Reis’in keşifleriyle huzurla refahla gündeme gelecek.

Kaynak: iha