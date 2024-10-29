Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Merkez Yerleşke'de T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'ne katıldı. Erdoğan, Gökbey'in gövdesine imzasını atarken, şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin de ismini yazdı. TUSAŞ tarafından geliştirilip üretilen genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY'in ilk teslimatı Jandarma Genel Komutanlığı'na yapıldı.ANKARA (İGFA) - T625 Gökbey Helikopter Teslimat Töreni için TUSAŞ'ta açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çelik Kubbe ile daha da güçleneceklerinin mesajını verdi.

"Artık geliştirdiğimiz silahları kullanarak tüm sorunları aştık, aşıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Katmanlı hava savunma sistemlerimizin güvenliğimiz açısından ne kadar hayati önemde olduğu bugün çok daha iyi anlaşılıyor. TUSAŞ'ımızın göğsümüzü kabartan projelerinin sırrı, kurumlarımız arasında giderek artan yakın iş birliği koordinasyondur. Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine kadar durmak yok. Hainlere inat daha fazla çalışacağız" diye konuştu.

2013 yılında tasarım geliştirme ve test faaliyetleriyle başlayan 'Gökbey' helikopteri ile ne kadar iftihar edilse az olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Gökbey helikopterinin 2026'da teslim edileceğini kaydetti.

"Gökbey ile şehitlerin ruhlarının şad edeceğimize inanıyorum" diyen Erdoğan, "Seri üretim sözleşmesi kapsamındaki 2 adet helikopterin de teslimatları yıl sonuna kadar yapılacak. Önümüzdeki dönemde 100'den fazla Gökbey ihtiyacına yönelik tedarik planlanıyor. 20 adet helikopter 2026'da teslim edilecek" diye konuştu.

Gökbey'e imzasını atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ saldırısında şehit olan Mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin de helikopterin üzerine ismini yazdı. Milli gurur Gökbey hakkında yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kokpite geçti.

MİLLİ GURURLAR GÖKYÜZÜNDE

Uğurlama öncesinde Atak, Hürjet, Hürkuş ve Anka-3 gösteri uçuşu yaptı.

Genel maksat helikopteri Gökbey yeni görev yeri Jandarma Genel Komutanlığı'na 2 Atak helikopteriyle birlikte alınarak uğurlandı.

Yerli ve yabancı ihtiyaç sahibi kullanıcılar için GÖKBEY helikopteri, görevlerini en zorlu iklim koşulları ve coğrafyalarda dahi yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında milli TS1400 turboşaft motorlarıyla de etkin şekilde icra edebilecek. 6 ton toplam kalkış ağırlığına, 12 yolcu kapasitesine, 306 kilometre/saat azami sürate, 20 bin fit servis tavanına 3,8+ saat havada kalış süresine sahip GÖKBEY, harici yakıt tankıyla 5+ saat havada kalabiliyor ve azami 948 kilometre menzile ulaşabiliyor.