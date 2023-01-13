Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ocak 2023 Cumartesi Günü Bursa’ya geliyor. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki hafta Cumartesi günü Gökdere Meydanı’nda Bursalılarla buluşacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ocak 2023 Cumartesi Günü Bursa’ya geliyor. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki hafta Cumartesi günü Gökdere Meydanı’nda Bursalılarla buluşacağını duyurdu.

Gürkan, AK Parti Bursa Teşkilatları olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı Bursa’da en güzel şekilde ağırlamak için hazır olduklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımız, 21 Ocak 2023 Cumartesi Günü saat 13.00’te Gökdere Meydanı’nda Bursalı Hemşerilerimizle buluşacak. Diğer programların taslağı ise önümüzdeki günlerde oluşturulacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın akşam ise iş dünyası ile buluşması bekleniyor.