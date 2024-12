Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep’te 5 bin 113 deprem ve sosyal konut anahtar ve tapu teslim töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kule deyince ana muhalefetin aklına sadece para kulelerinin geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep’te 5 bin 113 deprem ve sosyal konut anahtar ve tapu teslim törenine katıldı. CHP’ye yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kule deyince ana muhalefetin aklına sadece para kulelerinin geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete hizmet için dev eserler üreterek karıncalar gibi çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li belediyelerin her şeye para bulduğunu ama iş Sosyal Güvenlik Kurumuna gelince 40 dereden su getirdiklerini söyledi.

“2025 yılının sonunda 452 bin 983 bağımsız bölümün teslimini gerçekleştireceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Gazişehrimizde yaşayan her bir kardeşime sevgilerimi gönderiyorum. Yapımı tamamlanan 5 bin 113 deprem ve sosyal konut anahtar ve tapu teslim töreni için buradayız. Umudumuz için heyecanınız için coşkunuz için her birinize teşekkür ediyorum. Bugün umudun ve istikbalin şehrindeyiz. Asrın felaketinde evleri yıkılan Antepli kardeşlerimizin sosyal konutlarının anahtarını teslim ediyoruz. Bugün bu asil coğrafya nice medeniyetlere ev sahipliği yaptı. Bu bölge sıradan bir yurt değildir. Burası dünyaya yön verenlerin yurdudur. Anadolu da huzur içinde yaşamak istiyorsak her alanda güçlü olmalıyız. Bu sadece dış politika, savunma, ekonomi için gerçi değil, güçlü ve dayanıklı şehirler inşa etmek de çok önemlidir. Anadolu’muzun mağdur olmasına müsaade edemeyiz. 6 Şubatta sarsılmaz bir kale gibi dimdik durduk. Hızlıca asrın inşasını başlattık. Geçen hafta Kahramanmaraş’ta 155 bin konutun anahtarlarını teslim ettik. Öyle laf ola beri gele yok. Şimdi Gaziantep Güneyşehirdeyiz. 5 bin 113 deprem ve sosyal konutun anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2024 yılının sonuna kadar 24 bin 191’i Gaziantep’te olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü teslim edeceğiz. 2025 yılının sonunda Gaziantep’imizde toplam 31 bin 317 konut ve işyerinin deprem bölgemizin tamamında ise 452 bin 983 bağımsız bölümün teslimini inşallah gerçekleştireceğiz. Biz dünyanın en büyük şantiyesine dönüşen deprem bölgesinde sadece konut yapmıyoruz. Biz aynı zamanda okuluyla, sağlık merkeziyle, çarşı pazarıyla, yeşil alanıyla parkıyla Yepyeni yaşam alanları inşa ediyoruz. Bölgedeki şehirlerin tamamının altyapısını yeniliyoruz. Gaziantep başta olmak üzere deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya, üretimi, istihdamı, ticareti güçlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye tüm bunları aynı anda yapacak kudretede siyasi iradeye de sahiptir. Vatandaşlarımıza meydanlarda verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. 22 yıllık iktidarlarımızın hiçbir döneminde milleti hayal kırıklığına uğratmadık. Ana muhalefet gibi, sırf seçim kazanmak için bol keseden vaat dağıtıp göreve gelince hepsinin üzerine sünger çekenlerden olmadık. Tarihimizin bu en büyük konut ve şehircilik seferberliğini Allah’ın izniyle en güzel şekilde tamamlayacağız. Gaziantep’i yeni nesil belediyecilik anlayışıyla Türkiye yüzyılına yakışır örnek bir şehir yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ulaşımdan yeşil alanlara, eğitimden kültürel faaliyetlere kadar pek çok alanda önemli adımlar attık. Toplam 135 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye’nin en büyük temiz su yatırımı olan Düzbağ içme suyu projesiyle şehrimizi kaynak kalitesiyle içme suyuna kavuşturduk. 5 kilometresi tünel olmak üzere toplam 25 kilometre uzunluğundaki Gaziray metro projemizi başarıyla tamamladık. 32 vagondan oluşturduğumuz yerli ve milli tren setimizi yakında tamamlıyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. Yine 25 köprülü kavşağımızı ve 128 köprümüzü de yakın zamanda hizmete alacağız. 10 bin iş yerinde 50 bin kardeşimizin istihdam edileceği 4 milyon metrekarelik büyükşehir sanayi ve endüstri merkezini de tamamlamak üzereyiz. Toplam 3 milyon metrekarelik park ve millet bahçesini hayata geçirdik. Depremde en çok zarar gören Nurdağı ve İslahiye’deki alt yapı üst yapı su ve kanalizasyon hizmetini hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Müzeyyen Erkul Gaziantep bilim merkezini, Türkiye’nin en büyük engelsiz yaşam merkezini ve azaymer bakım merkezini Gaziantepli kardeşlerimizin hizmetine sunduk. 25 adet yüzme havuzu ve spor salonumuzu vatandaşlarımızın kullanımına açtık. 3 bin 200 kişi kapasiteli Kamil Ocak spor salonunu da yakında tamamlıyoruz. Gaziantep’imizi metro ile buluşturmanın vakti geldi. Gaziantep tren istasyonundan başlayıp Şehir hastanesine ulaşacak 10,5 kilometre uzunluğundaki metro projemizi Cumhurbaşkanlığı yatırım programımıza aldık. Önümüzdeki dönemde ihalesini yapıp inşaatına başlayacağız. Toplam 7,5 milyar liralık dülük Organize sanayi bölgesi tüneli inşaatını hayata geçireceğiz. Hükumet olarak Gaziantep’e sayısız eser proje ve yatırım yaptık. Son 22 yılda Gaziantep’e 1 trilyon 260 milyar lira değerinde yatırım yaptık” dedi.

“Milletimize hizmet için dev eserler üretiyor karıncalar gibi çalışıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan millete hizmet hizmet için çalıştıklarını belirterek, “Milletimize hizmet için dev eserler üretiyor karıncalar gibi çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak taş üstüne taş koymanın gayretindeyiz. Muhalefetin içler acısı halini artık anlatmaya gerek dahi duymuyorum. ne vizyonu ne projeleri var. Ülke ve millete hizmet etmek gibi bir dertleri yok” şeklinde konuştu.

“Bunların aklında sadece para kuleleri var”

CHP’nin aklında sadece para kuleleri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kule deyince bizin aklımıza ilk olarak deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğe Çamlıca kulesi geliyor. Kule deyince bizim aklımıza İstanbul hava limanının lale figüründen ilhamla tasarlanan 90 metre uzunluğundaki hava trafik kontrol kulesi geliyor. Kule deyince bizim aklımıza bölücü alçakların saldırılarından Mehmetçiklerimizi korumak için inşa ettiğimiz yüksek güvenlikli nöbet kuleleri geliyor. Ama kule deyince bakıyorsunuz Sayın Özer’in ve belediye başkanlarının aklına sadece para kuleleri geliyor. Kara kuleleri dışında ortada bizim eserimiz diye gösterebilecekleri hiçbir icraat yok. Grup toplantısında konser bahanesiyle yapılan soygunu anlatmak yerine çıkmış en iyi bildikleri iş olan paradan kule görüyor” ifadelerini kullandı.

“Her şeye para buluyorlar ama iş Sosyal Güvenlik Kurumuna gelince 40 dereden su getiriyorlar”

CHP’li belediyelere yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunların aklı fikri ceplerini doldurmaktadır. Bunların aklı yandaşlarını zenginleştirmekte milletin paralarını har vurup harman savurmaktadır. Şahsi ikballere öyle kilitlenmiş durumdalar ki gözleri hiçbir şey görmüyor. Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar. İzmir körfezi zaten terk edilmiş umurlarında bile değildir. Bir başkası 6 sene önce tıkır tıkır işleyen trafiği kör düğüm haline getirdi. Her şeye para buluyorlar ama iş Sosyal Güvenlik Kurumuna gelince 40 dereden su getiriyorlar. Nereden tutsanız elinizde kalan beceriksiz, vizyonsuz bir zihniyetle karşı karşıyayız. Allah bunların yönettiği belediyelerde yaşayan vatandaşlarımıza sabır versin. Biz laf üreterek değil hizmet ederek gönüller kazanmanın derdindeyiz. Nereye giderseniz bizim eserlerimizi görürsünüz” diye konuştu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Antep’imizde bugün 5 bin 113 yeni yuvamızın anahtarlarını siz kıymetli kardeşlerimize teslim ediyoruz. Birbirinden değerli açılışlarını İnşallah birazdan Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağımız eserlerimizi Gaziantep’imize kazandırıyoruz. Yeni yuvalarımız, eserlerimiz, hizmetlerimiz, Gaziantep için, Gaziantep’in güzel insanları için Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Gaziantep’in kalbimizde ayrı bir köşesi var. Ben depremin ilk saatlerinden ilk dakika itibaren Gaziantep’te, Nurdağı’nda, mücadele etmiş bir kardeşinizim. Burada sizlerle omuz omuza verdik. Ve Nurdağı’mız, İslahiye’miz, Gaziantep’in tüm ilçelerinde bir seferberlik Şuuruyla, anlayışıyla çalıştığımız kardeşlerimizle bugün yine bir aradayız. O gün ilk saatlerde buradaki yıkımı gördüğümde hep şunları düşünmüştüm. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Allah bize inşallah böyle bir acıyı bir daha göstermesin. Hamdolsun bu acı manzara karşısında da tek bir an bile ümitsizliğe kapılmadık. Gözyaşlarımızı hep birlikte içimize akıttık ve tüm ekiplerimizi seferber ettik. Hemen kollarımızı sıvayarak yollarımızı açtık. Hızlıca altyapımızda geliştik. Enkaz orada hızlı bir şekilde vatandaşımıza verdiğimiz sözleri tutmak için gece gündüz çalıştık. Yuvalarımızı inşa ettik. Depremi ilk saatlerinden bu yana aynı azimle, aynı gayretle, 11 ilimizde bin 900 şantiyede 160 bin emekçi işçi kardeşimizle çalışıyoruz. Teslim ettiğimiz yuva sayısını Eylül’de 100 bine, ekimde 130 bine, Kasım’da 155 bine ulaştık. İnşallah daha da hızlı çalışacağız. 2024 yılını 200 bin konutu bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 200 bin depremde de ailemin inşallah yeni yılı, yeni sıcak yuvalarında karşılayacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2025 yılı sonunda Gaziantep’te, 11 ilimizde yuvasına girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak” dedi.

Törene, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katıldı.