Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Düzensiz göçün idaresinde etkin iş birliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduk. Görüşmelerimizde ekonomik ve ticari ilişkilerimizi de ayrıntılı şekilde ele aldık. Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz ise bugünkü görüşmelerden sonra bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Düzensiz göçün idaresinde etkin iş birliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduk. Görüşmelerimizde ekonomik ve ticari ilişkilerimizi de ayrıntılı şekilde ele aldık. Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz ise bugünkü görüşmelerden sonra bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüştü. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ortak basın toplantısı düzenledi.

“Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kıymetli mevkidaşımla son olarak ekim ayında Prag’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi sırasında bir araya gelmiştik. Bugünkü görüşmelerimizde iki komşu ülke olarak gelişen ve derinleşen ilişkilerimizi gözden geçirdik. Hem Balkanların hem de küresel sistemin büyük meydan okumalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla iki NATO müttefiki olarak dayanışmamızın her zamankinden güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Bu vesileyle ikili, bölgesel, ve küresel ölçekte ilişkilerimizi daha ileri taşıma noktasında müşterek iradeye sahip olduğumuzu bir kez daha teyit ettik. Düzensiz göçün idaresinde etkin iş birliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduk. Görüşmelerimizde ekonomik ve ticari ilişkilerimizi de ayrıntılı şekilde ele aldık. Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz ise bugünkü görüşmelerden sonra bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak. Bulgaristan tarafındaki sınır kapılarının modernizasyonunun tamamlanması, ve özellikle gıda denetiminin altyapısının güçlendirilmesi ile iş birliğimiz daha da gelişecek. Bulgaristan’daki yatırımları 2 buçuk milyar Euro’yu aşan iş adamlarımıza verdikleri destek dolayısıyla sayın cumhurbaşkanına huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum.

Gündemimizde enerji güvenliği konusuna yönelik iş birliği imkanları araştırıldı, bunu aramızda müzakere ettik ve konuyla ilgili olarak enerji bakanımıza gerekli talimatı verdik. ‘Bu konuda nasıl yardımcı olabiliriz?’ ve ‘Bulgaristan’ın talebini nasıl karşılayabiliriz?’ bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız da gerekli adımları atacaktır. Aynı şekilde sınır güvenliği noktasında da, İçişleri Bakanımız mevkidaşıyla çalışmalarını sürdürmek suretiyle ‘sınır güvenliğini müşterek olarak nasıl halledebiliriz?’ ‘nasıl hal yoluna koyabiliriz?’ Bunun da ortak çalışmasını birlikte yürütecekler. Tabii Bulgaristan Türkleri iki ülke arasında güçlü bir gönül köprüsü oluşturuyor. Hepinizin bildiği gibi ortak kültürel mirasımıza beraberce sahip çıkmaya bilhassa özen gösteriyoruz. Bu anlayışla restorasyonunu üstlendiğimiz Balat’taki Demir Kiliseyi 2018’de ihya ederek yeniden açılışını gerçekleştirmiştik. Razgrad’taki Makbul İbrahim Paşa Camii’nin de restore edilerek kısa sürede ibadete açılması samimi temennimizdir” dedi.

"Sakin ve korunan bir sınıra sahip olmalıyız"

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ise, “Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı’na teşekkür etmek istiyorum misafirperverlik ve önemli konuları görüşme fırsatı verdiği için. Ukrayna’daki savaş çok yakınımızda. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki iş birliği bölgenin güvenliği açısından önemli. Aynı zamanda önemli ticari partnerliğimiz söz konusu. İş birliğimizin en önemli göstergesi Kapıkule Sınır Kapısı’nın ticari hacim olarak dünyada ikinci sırada yer alması. Çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Türkiye, Bulgaristan’da yatırım yapan bir ülke. Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş sadece bizi sınamıyor, aynı zamanda ekonomik ve sosyal sistemlerimizi de sınıyor. Bazı konuları tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Global çapta değişimler çok hızlı oluyor. Birçok krizle baş etmemiz gerekiyor. Coğrafi konumumuz itibariyle ülkelerimizin ortak bir sorumluluğu var. Teslimatların güvenliği ve enerji kaynaklarının ve diğer kaynakların hızlı değiştirilmesi konusunda. Bu da ancak enerji alanında iş birliğinin derinleşmesiyle mümkün. Karşılıklı menfaatler doğrultusunda beklentilerimiz her iki ülkede enerji sistemlerinin daha da gelişeceğidir. Burada Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum. Ülkemiz için çok zor bir dönemde bize hızır gibi yetişip sıvılaştırılmış gaz konusunda destek sağladılar. Bugünkü görüşmemiz de oldukça faydalıydı. Ukrayna’daki savaş artık küresel çaptaki tedarik zincirlerini etkiliyor. Sınır kapılarımızda trafik iki kat artmış durumda. Çok hızlı olmamız gerekiyor. Ortaklaşa tedbirler ve kararlar alarak sınır kapılarımızın kapasitesini arttırmak için gereken adımları atmamız gerekiyor. İlgili bakanlar görüşmelerini yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanı ile de bir harita çizdik. Attığımız adımların başarılı olması için sakin ve korunan bir sınıra sahip olmalıyız. Bunu dikkate alarak Türkiye’nin artan yasa dışı göçün önüne geçmesini takdirle karşılıyoruz. Ortak çabalarımız devam edecek. Tabii ki yasadışı göçle ilgili Türkiye’nin bulunduğu durumu dikkate alıyoruz. Her türlü terörist faaliyetleri kınıyoruz. Ukrayna’daki durumun diplomatik yollarla çözülmesi yönünde gösterdiğiniz çabayı takdirle karşılıyoruz. Çok büyük bir başarı elde ettiniz tahıl koridorunu açarak” diye konuştu.