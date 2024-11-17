Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Brezilya’ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18-19 Kasım tarihlerinde Rio de Janerio’da düzenlenecek 19. G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Brezilya’ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderleri zirve sırasında "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" ana teması altında icra edilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve vesilesiyle G20 Liderleri ile diğer katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ı Esenboğa Havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve diğer ilgililer uğurladı.