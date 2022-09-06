Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi ve Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanları üyeleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi ve Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanları üyeleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ilk ziyareti çerçevesinde geldiği Bosna Hersek’te temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyeleri ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının ardından Erdoğan, Bosna Hersek Parlamentosu binasında Bosna Hersek Temsilciler Meclisi ve Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanları üyeleriyle bir araya geldi. Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi ve Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanları Boşnak üyesi Bakir İzzetbegoviç ile görüştü.