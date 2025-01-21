Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki bir otelde meydana gelen otel yangınına ilişkin, “Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonunda düzenlenen Ankara 8. İl Kongresinde konuştu. Erdoğan, bu sabah Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde çıkan otel yangınında vefat edenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine baş sağlığı diledi.

“Sorumlulardan hesap sorulması için her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yangından hemen sonra bölgede çalışmaları yürütmek ve koordineyi sağlamak amacıyla süratle Bolu’ya gittiğini kaydeden Erdoğan, “Bolu Valiliğimiz ve AFAD Başkanlığımızdan da yangının söndürülmesine ve mahsur kalanların tahliyesine ilişkin düzenli bilgiler aldık. Yangında soğutma çalışmaları başlamış, yangının çıkış nedeniyle ilgili de idari ve adli tahkikat başlatılmıştır. Bu çerçevede 6 Cumhuriyet Savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Ortaya çıkan tabloya göre gereken tedbirleri almazsak sadece kendimizi kandırmış oluruz”

AK Parti’nin Türk milletinin asırlara sari medeniyet davasına hizmet etmek üzere 14 Ağustos 2001 tarihinde faaliyete başlamış bir siyasi teşekkül olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bu partinin kurucusu da sahibi de hamisi de milletimizin kendisidir. Dolayısıyla şükran borcumuz, vefamız ve minnetimiz sadece milletimizedir. Bizler, milletimiz adına ve temsilciliğine talip olduğu kutlu davanın aşkına bu emaneti üstlenmiş, günümüze kadar da getirmiş bir kadroyuz. Üstlendiğimiz vebalin büyüklüğüne yaraşır bir gayret ortaya koymamız şarttır. Şayet kendi murakabemizi samimiyetle yapmaz, ortaya çıkan tabloya göre gereken tedbirleri almazsak sadece kendimizi kandırmış oluruz. Madem ki kongrelerimizi bayrak yarışında bir nöbet değişimi olarak görüyoruz, öyleyse bunun yol haritasını da geçmişten bugüne önümüze koymak mecburiyetindeyiz.

"Milletimizin hiçbir ferdinin yüzünü yere eğdirmeyecek, yüreğini daraltmayacağız"

Türk milletine sadece şükran değil aynı zamanda can borçlarının da olduğunu söyleyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetler bu borcu ödemeye yetmez. Daha fazlasını, daha iyisini, daha güzelini yapmak zorundayız. Bunun için ter dökeceğiz, uykusuz kalacağız, sırtımıza binen yükün ağırlığı altında yorulacağız ama İnşallah milletimizin hiçbir ferdinin yüzünü yere eğdirmeyecek, yüreğini daraltmayacağız. Sizlerden bu anlayışla çalışmanızı bekliyorum. Bu düşüncelerle İl Kongremizin Ankara’ya, Türkiye’ye ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”