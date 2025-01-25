Bolu’da yaşanan yangın felaketiyle ilgili net konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yargımız hiçbir şüphe bulutu kalmayacak şekilde olayın tüm yerleriyle aydınlatılması için çok yoğun bir gayret içinde. Gözaltına alınanlardan tutuklananlar oldu, tutuklular arasında otelin sahibi ve şirketin genel müdürü de var. Yani milletimize bu büyük acıyı yaşatanların hukuka hesap vermesi için yapılması gereken ne varsa tavizsiz bir şekilde yerine getirilmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Eskişehir İl Kongresine katıldı. Kongrenin açılışında konuşan ve Gazze ile birlikte Suriye’de yaşanan gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “13,5 yıl boyunca devam eden ve 1 milyon insanın hayatına mal olan gaddarlığın ardından Aralık ayı başında özgürlüklerine kavuşan Suriyeli kardeşlerimize de selam ve dualarımızı yolluyoruz. Türk milleti olarak kardeşliğimizin ve insanlığımızın sınandığı her iki meselede de sağdan soldan gelen tüm baskılara rağmen vicdanlı onurlu ve ilkeli duruş sergilemenin haklı bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bugün Suriye halkı da Gazzeli kardeşlerimizde Türkiye için Türk milleti için dua ediyorsa ‘Allah razı olsun’ diyorsa bunun sebebi insan ve vicdan merkezli dış politikamızdır. Haydutluğa rıza göstermedik, sessiz ve tepkisiz kalmadık, mazluma sırtını dönenlerden olmadık vicdanlı olmak tutarlı olmak özgüven sahibi olmak neyi gerektiriyorsa biz sadece onu yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Sizlerden yarın gece (Miraç Gecesi) Gazzeli Suriyeli, Türkistan’lı mazlumlar için dua ederken geçtiğimiz günlerde Bolu’daki bir otelde çıkan yangında vefat eden 78 kardeşimizi de dualarınızda unutmamanızı rica ediyorum” dedi.

“Bir günlük milli yas ilan ettik”

Konuşmasında daha sonra Bolu’da yaşanan yangın felaketine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aralarında uzun yıllar beraber yol yürüdüğümüz dava arkadaşlarımızın da kadim dostlarımızın da ailelerinin de bulunduğu 78 canımızı maalesef hem de çok üzüntü verici bir şekilde kaybettik. Milletçe yüreğimizi dağlayan bu elim hadise karşısında 85 milyon olarak müteessir olduk. Yakınlarını kaybedenlerin acısını ise sadece tahmin edebiliyoruz bu kardeşlerimizin acısını hep beraber paylaşmak devlet ve millet olarak yalnız olmadıklarını göstermek amacıyla bir günlük milli yas ilan ettik” diye konuştu.

“Yapılması gereken ne varsa tavizsiz bir şekilde yerine getirilmektedir”

Yangın faciası sonrasında yaşananlara ve başlatılan soruşturmaya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yargımız hiçbir şüphe bulutu kalmayacak şekilde olayın tüm yerleriyle aydınlatılması için çok yoğun bir gayret içinde. Gözaltına alınanlardan tutuklananlar oldu, tutuklular arasında otelin sahibi ve şirketin genel müdürü de var. Yani milletimize bu büyük acıyı yaşatanların hukuka hesap vermesi için yapılması gereken ne varsa tavizsiz bir şekilde yerine getirilmektedir.”

“Yangın faciasını polemik konusu yapanları mahşeri vicdanına havale ediyoruz”

Yangın sonrası bazı çevreler tarafından başlatılan siyasi polemiklere de değinen ve bu tür polemiklere kesinlikle girmediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İlk günden beri yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın yürek yangınına hürmet ettiğimiz için siyasi polemikten ısrarla ve sabırla uzak duruyoruz. İlk kongrelerimizde ve katıldığımız diğer programlarda bu hassasiyetimizi mutlaka ama mutlaka korumaya çalışıyoruz. Böyle bir trajedinin affınıza sığınarak söylüyorum siyasetçiler arasında bir kör dövüşüne, duygudan empatiden uzak bir kayıkçı kavgasına alet edilmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz. Sözleriyle üsluplarıyla tavırlarıyla oturdukları koltuğun kendilerine yüklediği mesuliyetin hakkını veremeyenler bizim muhatabımız değildir. Buradan 4 gündür son derece çirkin bir dille sağa sola sataşanlara belki anlarlar ümidiyle Hacı Bektaş’ın şu sözlerini hatırlatıyorum gençler ‘bizim erkanımız ahlak-ı Muhammed-i ve edebi Ali’dir, Adem suretinde olan herkes Adem değildir.’ Adem’in ademli akıl haya ve ilimle daha cenazeler bile defnedilmeden ailelerimiz halen matem içindeyken saldırgan bir dille yangın faciasını polemik konusu yapanları mahşeri vicdanına havale ediyoruz. Yakınları vefat eden ailelerimizle birlikte milletimizi de rencide eden bu edep dışı adap dışı insaf yoksunu üslubu Adem’e mahkum ediyordur daha önce ifade ettim bugün tekrar ediyorum yargı organlarımız 78 canımızın yitip gitmesine sebep olanlardan bunun hesabını tek tek soracaktır. Yargının işini zorlaştıracak yargıyı baskı ve töhmet altında bırakacak her türlü beyandan herkesin imtina etmesi gerekiyor rabbim faciada hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmetiyle merhametiyle muamele eylesin diyorum” diye konuştu.

Salonda dikkat çeken pankartlar açıldı

AK Parti Eskişehir 8.’inci Olağan Kongresi Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleşti. Yoğun katılımın sağlandığı kongrede mevcut başkan Gürhan Albayrak tek liste ile seçime girdi.

Salon içerisinde birçok pankart yer alırken, pankartlar içerisinde Başkan Erdoğan’ın annesi merhume Tenzile Erdoğan ile birlikte bir fotoğrafının olduğu ve üzerinde “Selam olsun yiğit doğuran analara” sözü yazılı bir pankart dikkat çekti.

Kongreye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir Milletvekilleri Ayşen Gürcan, Nebi Hatipoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Eski Enerji Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Genel Başkanı Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hasan Basri Yalçın’da katıldı.