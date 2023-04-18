Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar’da yapımı tamamlanan ve bölgenin en büyük müzesi olma özelliğini taşıyan Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi’ni “Ufkumuzu, ufkunuzu aydınlatsın” sözleri ile hizmete açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar’dan verdiği 14 Mayıs seçimlerinin miting startının ardından Arkeoloji Müzesi açılışını yaptı. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokol üyeleri katıldı.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölgenin en büyük müzesi Afyonkarahisar Müze’sinin açılışını yapıyoruz. Uzun bir süredir devam eden bu efsane şimdi tamamlandı. Bugün böyle güzel anlamlı bir törende açılışını yapıyoruz. Tüm kültürel derdi olanlara tüm müze aşıklarına Afyonkarahisar Müzesi hayırlı olsun. ‘Ufkumuzu, ufkunuzu’ aydınlatsın diyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından müzenin açılış kurdelesi kesildi.