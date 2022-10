Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkenin gençlerini terör örgütleri fikri ve cinsi sapkınlık akımları üzerinden heba edemeyenler TÜGVA’ya saldırıyor. Bizim ne terör örgütlerine, ne sapkın akımlara ne de diğer ülkelere kaptıracak tek bir evladımız yoktur. Demokrasi diyenlerin maskeleri inince altından barbar suratları çıktı. Özgürlük diyenlerin maskeleri inince altından faşist suratları belirdi” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması’na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında, “Bugün TÜGVA 81 ve 571 ilçedeki temsilcilikleri ile bünyesindeki 41 yurt, 40 icat hane, 80 kıraathane, 300 gençlik merkezi ile 300 bini aşkın üyesiyle ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline gelmiştir. Vakfımızın burslarıyla, eğitim öğretim çalışmalarıyla, kültür sanat ve spor faaliyetleriyle gençlerimizin hayatlarının her alanında verdiği hizmetleri taktirle takip ediyorum. Yurt dışında da faaliyet gösteren vakfımızın kuruluş gayesine uygun şekilde iyiyi, güzeli, hakkı, adaleti ases alan çalışmaları geleceğimize güvenle bakmamızı sağlıyor. Türkiye’nin en kıymetli hazinesi olan gençliğinin bir kısmını küresel güç baronlarının emperyalist hezeyanlarına kurban verdiğimiz dönemlerin acıları hala yüreklerimizde tazedir. TÜGVA bu ülkenin ve dostlarının gençlerini milletimizin ve onunla birlikte tüm insanlığın hayrına çalışmalar yürütecek bince ve birikime sahip kılmak için verdiğimiz mücadelenin en önemli kurumsal markalarından biri haline gelmiştir. Bu çatı altında yürütülen mücadeleden rahatsız olanların yalan ve iftira çıtasını sürekli yükseltmesinin gerisinde işte bu hakikat vardır. Artık bu ülkenin gençlerini PKK gibi FETÖ gibi DEAŞ gibi terör örgütleri fikri ve cinsi sapkınlık akımları üzerinden heba edemediklerini görenler elbette TÜGVA’ya saldırmaya devam edeceklerdir. Fatih’in İstanbul’u fethettiği siz gençler inancınızdan medeniyetinizden ecdadınızdan aldığınız ilhamla tüm bu saldırıların üstesinden gelecek hedeflerinize kararlılıkla yürüyecek azme, iradeye, güce, kabiliyete sahipsiniz. Hz. Mevlana sorar; kişinin değeri nedir? Sonra kendisi cevaplar: Aradığı şeydir. Sizler ilimden sanata kadar her alanda ne aradığınızı bildiğiniz için değerlisiniz. Gençler, aradığımız şey Hz. Adem’den bugüne insanlığın iman ve hikmet ocağında şekillenmiş tüm birikimdir. Aradığımız şey milletimizin Malazgirt’ten bugüne coğrafyamıza ilmik ilmik okuduğu tüm değerlerimizdir” diye konuştu.

"Gençlerle yol yürümeye devam ediyoruz" diyen Erdoğan, “Türkiye istikbali uğruna gençlerinin önemli bir kısmını cephelerde feda etmişti. Cumhuriyet tarihi boyunca da vesayetten darbelere yokluklardan siyasi kavgalara kadar nice badireler geçiren ülkemizde bunların faturasını en çok ödeyen gençlerimiz olmuştu. Yıllarca birilerinin kirli siyasetinde bu ülkenin nice genci araç olarak kullanıldı. Tıpkı bir bozuk para gibi harcandı. Siyasi parti tabelası arkasına gizlenmiş fitne yuvalarında kandırdıkları gençlerimizi bölücü örgütün ele başlarına, Kandil’deki terör baronlarının sinsi emellerine kurban ettiler. Bunun için sorumluluk üstlendiğimiz her yerde attığımız adımları gençlerimizle birlikte planladık, hayata geçirdik. İktidarlarımız boyunca yaptığımız her faaliyetin odağında gençlerimiz var. Bugün de gençlerimizle birlikte yol yürümeye devam ediyoruz.” diye konuştu.

“Demokrasi diyenlerin maskeleri inince altından barbar suratları çıktı”

Gençlere inandığını belirten Erdoğan, “Gençler ben size inanıyorum. Size güveniyorum. Sizin ufkunuz ve hayalleriniz vizyonumuzu genişletiyor. İyi ki sizler gibi yol arkadaşlarına sahibiz. Gençler şunu unutmayın; biz varız bir de karşımızda düşmanlar var. Varsa eğer birileri, oldukları gibi görecekleri de vardır. Siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik olarak kendi iradesini ortaya koyan kendi hedeflerine doğru yürüyen Türkiye fotoğrafı şekillendikçe yeni durumlarla karşılaşıyoruz. Bu tarihi süreçte yaşadığımız her hadise karşımızdakilerin gerçek yüzlerini ortaya koymaya başladı. Demokrasi diyenlerin maskeleri inince altından barbar suratları çıktı. Özgürlük diyenlerin maskeleri inince altından faşist suratları belirdi. Hak hukuk diyenlerin maskeleri inince altında zalim suratları fırladı. Hoşgörü çoğulculuk, öteki diyenlerin maskeleri inince altından bencil suratları görüldü. Biz insanlığın tüm birikimi gibi demokrasiye de özgürlüklere de hak ve hukuka da hoşgörüye sahip çıkmayı da elbette sürdüreceğiz. Bunu biz başarırız. Çünkü bu kavramlarla ifade edilen değerler tüm insanlığa aittir. Onların bu kavramların ardına gizledikleri çirkin suratları bize emsal teşkil edemez. Medeniyetimizin bize çizdiği sınırlar, onlar gibi olmamıza asla izin vermez. Bu toprakların evlatlarıysak, barbar olamayız, zalim olamayız, bencil olamayız. Biz kurtuluşu Allah’ın ipine sarılmakta görenler olarak, asırlardır içimize yerleştirilen Truva atlarının oyunlarına artık gelemeyiz. Ecdadımız bu şekilde, 3 kıta, 7 iklimde, barışın adaletin, huzurun bayrağını dalgalandırmıştır” şeklinde konuştu.

"Bizim terör örgütlerine kaptıracak evladımız yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Maziden atiye kurduğumuz köprünün, her bir rengi değeri bizim için önemlidir. Bu ülkenin 85 milyon insanının her biri 1. sınıf vatandaşımızdır. Bizim ne terör örgütlerine, ne sapkın akımlara ne de diğer ülkelere kaptıracak tek bir evladımız yoktur. Yasin Börü’nün katillerinin nerede olduğunu biliyoruz. Yasin Börü gibi yavrularımızı Diyarbakır’da katledenleri biliyoruz. Onlar adına şuanda onların kurtuluşu için can simidi atan Bay Kemal’i de biliyoruz. Onun yandaşlarını da biliyoruz. Ama bunlara asla pirim vermeyeceğiz. Ülkemizi geçtiğimiz 20 yılda nasıl eser ve hizmetlere kavuşturduysak, Türkiye’nin inşasını da sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Sultan Ahmet’in dili olsa da konuşsa. Hep öyle konuştuk. Oradaki dikili taşın önünden Ayasofya’nın açılacağı günü konuştuk. Ama Rabbim Ayasofya’nın açılışını bize nasip etti. Türkiye yüz yılının inşası en çok siz gençlerimize güveniyoruz. Sizlerin de kendinize güvendiğinizi biliyoruz. Bu özgüven içinde her türlü imkanı sağladık. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye her alanda kendinizi gerçekleştirebileceğiniz altyapıyı kurduk. Her konuda insanlarımızın özgürlük alanlarını kısıtlayan yasakları kaldırdık. Dünyayı tanıyan ülkesini tanıyan kendine güvenen bu gençlerimize onlara emanet edeceğimiz 2053 vizyonunu şekillendirmek için çok daha fazla gayret bekliyoruz. Elbette her yenilik her devrim her reform türlü engellerle karşılaşacaktır. Benim karşımda şuan da muhafazakar devrimciler var. Ben muhafazakar devrimcilerle 2023’ü başarıyla bitireceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.