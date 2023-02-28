Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına yardım eden Alperen Ocakları ekiplerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına yardım eden Alperen Ocakları ekiplerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile deprem bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Liderler depremzedelerin barınma ve diğer ihtiyaçlarını yerinde incelerken, vatandaşlarla buluşarak sorunlarını dinledi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ve MHP Genel Başkanı Bahçeli deprem bölgesi Elbistan ve Afşin’deki incelemeleri sırasında depremin ilk günü bölgeye giden ve 3 haftadır arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına iştirak eden Alperen Ocakları Vakfı Başkanı Samet Bağcı ve Vakıf bünyesindeki Arama Kurtarma ekibiyle de görüşerek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.