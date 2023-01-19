Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde hizmete giren Badal Tüneli’nin açılışını canlı bağlantıyla yaptı. Erdoğan, “Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eksikleri tamamlayarak, ihmalleri telafi ederek yürüttüğümüz eser ve hizmet siyasetimizin en somut örnekleri işte bu yatırımlardır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde hizmete giren Badal Tüneli’nin açılışını canlı bağlantıyla yaptı. Erdoğan, “Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eksikleri tamamlayarak, ihmalleri telafi ederek yürüttüğümüz eser ve hizmet siyasetimizin en somut örnekleri işte bu yatırımlardır” dedi.

Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, tarımsan spora tüm başlıklarla gerçekleştirilen atılımların özellikle meyvelerini her alanda toplamaya başladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnsanlarımız fikri ve bedeni çabalarının, kabiliyetlerinin, imkanlarının karşılığını almak için başka yerlere gitmek mecburiyetinde kalmıyor. Artık her vatandaşımız yaşadığı yerde girişimi ve emeğiyle kendi düzenini kurabiliyor. Kendi hayalini gerçekleştirebiliyor. Geleceğine umutla bakabiliyor. Karayoluyla, hava yoluyla, demir yoluyla ulaşımın tüm sektörlerinde ülkemizin altyapı ihtiyacını önemli oranda tamamlamış olmanın mutluluğu içindeyiz. Halen devam eden yatırımları da sür’atle bitirerek kaynaklarımızı çağın önümüze çıkardığı fırsatları değerlendirmek için daha etkin şekilde kullanabilme imkanına kavuşacağız” diye konuştu.

Cumhuriyetin 100. yılına daha büyük umutlar ve daha büyük hedeflerle girdiklerini vurgulayan Erdoğan, “Geçmişte kendi krizlerine boğulup kalan bir ülkeydik. Şimdi küresel krizleri fırsata dönüştürebilen bir ülke olarak gıptayla takip ediliyoruz. Bu sürecin en kritik noktasında ülkemizi yeni bir vizyona yeni hedeflere kavuşturmanın eşiğindeyiz. İnşallah pek çok büyük projemizin yatırımımızın emeğimizin hayırlı neticelerini alacağımız 2023’ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz. Rabbimizin yardımı ve milletimizin desteğiyle bunu da başaracağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Açılışta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise çift tüplü olarak hizmet veren Badal Tüneli projesinin bağlantı yollarıyla birlikte toplam uzunluğunun 4,5 kilometreye ulaştığını söyledi.

Açılışa, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya milletvekilleri M. Levent Karahocagil, Hasan Çilez, diğer yetkililer ve vatandaşlar da katıldı.