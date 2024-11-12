Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi’ne (WLCAS) katılmak üzere geldiği Bakü’de ikili görüşmelerine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.