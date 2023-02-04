Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış töreni İçin geldiği Aydında vatandaşlara hitap ederek, “Aydın’dan meydan okuyorum. Türkiye’nin ayağına prangalar vurmayı başaramayacaksınız. 2023 hedeflerine Türkiye Yüzyılı’nın inşasının önüne geçmeye başaramayacaksınız. Bizim tek siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış töreni İçin geldiği Aydında vatandaşlara hitap ederek, “Aydın’dan meydan okuyorum. Türkiye’nin ayağına prangalar vurmayı başaramayacaksınız. 2023 hedeflerine Türkiye Yüzyılı’nın inşasının önüne geçmeye başaramayacaksınız. Bizim tek siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’da düzenlenen Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Aydın Atatürk Kent Meydanı’ndan toplanan coşkulu kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Aydın’da yapımı tamamlanan eserlerin açılışını gerçekleştirdi.

“Aydın’da olmaktan memnuniyet duyuyorum”

“Yaklaşık bir yıllık aranın ardından Aydın’da olmaktan memnuniyet duyuyorum” sözleriyle konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aydın’a son gelişimizde toplu açılış töreninde sizlere rahmetli Menderes’in idamdan önce kendisini Yassıada’ya kapatanlara ve ardından ipe götürenlere hitaben yazdığı son mektubu okumuştum. Rahmetlinin Eylül 1961’de yazdığı mektubu tekrar okuyalım; Rahmetli ‘Size dargın değilim. Sizin ve diğer zavallıların iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim. Kellemi onlara götürdüğünüzde deyiniz ki, ’Adnan Menderes hürriyet uğruna ortaya koyduğu başını on yedi sene içinde almadığınız için sizlere müteşekkirdir. İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme bu kadar metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde yaşayan efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz? Şunu da söyleyiniz ki, milletçe bir gün mutlaka kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi, efendilerinizi yine ben 1950’de olduğu gibi kurtarabilirdim. Dirimizden korkmamalıydınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes’in ölüsü, ölünceye kadar sizleri takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Buna rağmen merhametim sizinledir. Millet sağ olsun’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında, “Biz milletimizin adını Yassıada’yı çevirdiği bu yeri Demokrasi ve Özgürlükleri Adası haline getirdik. İşte AK Parti bu. Bizim CHP’den ve yandaşlarından farkımız bu. Yargılamanın yapıldığı salonu da müze haline dönüştürdük. Bu salonlardan birisi de Türk Talebeler Birliği Başkanlığı, Milli Eğitim ve Bayındırlık Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı Milli Eğitim Bakanlığı döneminde din derslerini müfredata alan hayatını ülkesine ve milletine adayan hemşehrim Ahmet Tevfik İleri, idi. Önce idama mahkum edilen, ardından ömür boyu hapse mahkum olan Ahmet Tevfik İleri Kayseri cezaevinde hastalanmış ve vefat etmiştir. İleri, vefatından önce yazdığı mektupta “Size mal mülk bırakmadım, yalnızca şerefli namuslu bir ad bıraktım” dedi. Şimdi merhum Ahmet Tevfik İleri’nin torunu AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Ömer İleri’ye bağlanalım” diye konuştu.

AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Ömer İleri bağlantı esnasında yaptığı konuşmada, “Bu salon Türkiye Yüzyılını anımsatan umut mekanı olmuştur. Darbe sürecinden ve idamlardan sorumlu olanlar hatalarını kabullenmekten acizler. Bu zihniyet 60 yıl önce bulunduğu noktadan bir ilerleme kaydetmemişlerdir. Bu millet 14 Mayıs günü mandacı bu siyaset anlayışına ‘Yeter söz de, karar da milletindir’ diyecektir” dedi.

“Milletimiz Menderes’i de, mücadelesini de en ücra köşesinde yaşatmıştır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine, “Darbeciler ülke yönetimini ele geçirince başa geçirdikleri Cemal Gürsel’in ilk işi İnönü’yü aramak oldu. ‘Emirlerimiz bizim için daima peygamber buyduğudur” paşam diyor. İşte CHP bu. Aydın 14 Mayıs’ta CHP’ye ders vermeye hazır mı? İnönü de Gürsel’e “Büyük iş başardınız” diyor. Menderes’i idam etmenin sevincini yaşarken, hesap etmedikleri bir şey vardı. Milletimiz Menderes’i de, mücadelesini de en ücra köşesinde yaşatmıştır. Nitekim, Rahmetli Özal’ın gayretleri ile aynı şekilde Menderes ile idam edilen Zorlu ve Polatkan İstanbul’daki anıt mezara nakledilmiştir “dedi.

Daha sonra Anıt Mezara bağlantı yapılarak, rahmetli Menderes ve arkadaşları için dua edildi.

“14 Mayıs Kemal’in bay bay olacağı gündür”

Yapılan duanın ardından Aydınlılara seslenmeye devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her adımını büyük mücadeleler ve büyük fedakarlıklar ile yürüttüğümüz bu sürecin şahidi Ak Parti’nin 20 yıldır kazandırdığı eserlerdir. 14 Mayıs’ta hep beraber sandığa gidip sandıkları patlatmaya hazır mısınız? Milli mücadelenin resmen ilanının adı olarak gördüğümüz 23 Nisan 1920’den Demokrat Partinin iktidara geldiği 14 Mayıs 1950 ve oradan Türkiye Yüzyılının sembolü olacağına inandığımız bir döneme giriyoruz. İşte bu dönem doğru yol. Bu doğru yolda var mıyız? Aziz topraklarımızdaki bin yıllık geleceğimizi şekillendirecek kritik bir eşikteyiz. Kaos günlerine geri döndürmeye, belirsizlik iklimine sürüklemeye kalkışanlarının karşısına biz Türkiye yüzyılı vizyonu ile çıkıyoruz. Ölüsüne bile tahammül edemedikleri Menderes’in aziz hatırasını leke sürecek ‘Yeter Söz Milletindir’ sloganını üzerine çekmeye çalışanların ve 14 Mayıs Kemal’ın Bay bay olacağı gündür” dedi.

“Türkiye’nin ayağına pranga vurmayı başaramayacaksınız”

Efendilerinden aldıkları emir ile güvensizliğin, istikrarsızlığın kavganın sembolü eski Türkiye’yi yeniden hortlatmaktan ibaret. Bunlar hazırladıkları program için Avrupa bize ‘Aferin’ diye övünenler, iplerinin sömürgecilerin elinde olduğunu ifade ediyorlar. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu şanlı Cumhuriyet’i, biz de 20 yılda emperyalist sömürgecilere karşı mücadele vererek ülkemizi bu seviyeye getirdik. Her felaketin gerisine baktığımızda aynı kirli elleri görüyoruz. Aynı kirli senaryoyu, kuklaları görüyoruz. Aydın’dan bir kez daha meydan okuyorum. Türkiye’nin ayağına pranga vurmayı başaramayacaksınız. Milletimizin kazanımlarını elinden alamayacaksınız. 2023’e engel olamadığınız gibi Türkiye 100 yılının önüne geçmeyi başaramayacaksınız” diye konuştu.

“Bay Kemal ‘Yeter Söz Milletindir” ifadesine çöküyor

CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu’nun Menderes’in “Yeter Söz milletindir” sözünü sahiplenmesini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bay Bay Kemal, Menderes’e ait olan ‘Yeter söz milletindir’ ifadesine çöküyor. Bunu bir de partisinin binasına asıyor. ‘Yeter söz milletindir’ sloganı rahmetli Menderes’ten sonra bize aittir. Bunlarda yüz yok ki bunları sahipleniyorsun. 14 Mayıs’ta bunlara öyle bir çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar” diyerek, Aydınlılardan seçimde destek istedi.

“Aydın’a son 20 yılda 40 milyar kamu yatırımı yaptık”

“Ülkemize kazandırdığımız eserlerin en yakın şahidi sizlersiniz” diyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hemen şöyle bir bakalım Aydın’a son 20 yılda 40 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde şehrimize 3430 yeni derslik kazandırdık. Gençlik ve Sporda 11 bin kişi kapasiteli yüksek öğrenin yurt binaları açtık. 40 adet spor tesisi yaptık. Sosyal yardımlarda Aydınlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 4’ü hastane olmak üzere toplam 59 adet sağlık tesisi yaptık. Bünyesindeki 950 yatakla muhteşem bir eser olacak Aydın Şehir Hastanemiz ile birlikte 9 yeni sağlık tesisimizin inşası devam ediyor. TOKİ eliyle 1668 konutu alt ve üst yapısıyla beraber tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 1071 konutun inşası devam ediyor. İlk Evimle Aydın’da 3327 konut daha inşa edecek, İlk Arsam’la 7 bin alt yapılı arsa vereceğiz. Aydın’da bugüne kadar 8029 riskli bağımsız bölümün kentsel dönüşümünü gerçekleştirdik. 4 Millet Bahçesi projemizden ikisini tamamladık. 114 kilometreden devraldığımız Aydın’ın bölünmüş yol mesafesini 381 kilometreye çıkardık. İzmir-Aydın otoyolunu, Aydın çevreyolunu tamamlayarak trafiğe açtık. Yapımı devam eden Aydın-Denizli-Antalya otoyolunu, Aydın çevreyolu ayrımı ile Denizli çevreyolundaki onarımını seneye tamamlıyoruz. Didim Yat Limanını tamamladık. Aydın’a 14 baraj, 12 gölet 5 hidroelektrik santral, 7 arazi toplulaştırma, 38 sulama tesisi, 16 yeraltı depolama tesisi inşa ettik. 4 baraj daha inşa ediyoruz. İnşa ettiğimiz sulama projeleri ile 548 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapılacak olan tesislerle birlikte 297 bin dekar araziyi sulamaya açacağız. Aydınlı çiftçilerimize 6,5 milyar destek verdik. Bir teknopark, 9 araştırma geliştirme merkezi 3 tasarım merkezi kurduk. Enerjide Aydın, Çine, Efeler, İncirliova, Kuşadası, Nazilli ve Söke’ye doğalgazı götürdük. Bugünde yatırım tutarı 1 milyar 68 milyon lirayı geçen 92 kamu projesinin ve 1 milyar 138 milyon liralık 10 özel sektör tesisinin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Aydın’daki eserlerin toplu açılışı gerçekleştirildi.