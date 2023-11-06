Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının son gününde kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak üzere helikopterle Ayder Yaylası’na geldi.

Dün Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine ve ismini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde mütevelli heyeti toplantısına katılan Erdoğan, bugün helikopterle Güneysu ilçesinden Ayder Yaylası’na geldi.

Yaylayı önce havadan gören ve incelemelerine havadan başlayan Erdoğan, helikopterinden inerek yaylada kendisine verilecek brifing için Kaçkar Resort Otel’e geçti.