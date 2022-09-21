Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle New York’ta temaslarını sürdürüyor. Dün BM Genel Kurulu’nda konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nde Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya geldi.

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