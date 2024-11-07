Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte’de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ziyaretinin ardından dün akşam saatlerinde geldiği Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katıldı. Erdoğan, Budapeşte’de spor müsabakalarının yanı sıra konferans ve diplomatik toplantılara da ev sahipliği yapan Puskas Arena’da 50’ye yakın devlet ve hükümet başkanının katılımıyla gerçekleştirilen zirvenin yanı sıra ikili temaslarda da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyaretinin ardından Türkiye’ye hareket edecek.