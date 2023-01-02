Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul’da toplam büyüklüğü 433 bin metrekare olan bir fuar alanı inşaatına başladık. Yeni fuar alanı Atatürk Havalimanı’nın yanına inşa ediliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul’da toplam büyüklüğü 433 bin metrekare olan bir fuar alanı inşaatına başladık. Yeni fuar alanı Atatürk Havalimanı’nın yanına inşa ediliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 Yılı Dış Ticaret Rakamları Açıklama programına katıldı. Programda konuşan Erdoğan hizmet sektörüne özel hazırlanan destek paketini hatırlatarak, “Sağlık, spor, eğitim, fuar, film, lojistik gibi birçok hizmet sektörünü kapsayan destek paketini Nisan 2022 açıkladı. Hizmet ihracatı yapan sağlık kuruluşlarımız ile aracı ve işbirliği kuruluşlarının faaliyetlerini destekleyerek geliştirdik. Amacımız halen 90 miyar dolar civarında olan uluslararası sağlık hizmetleri pazarından en büyük payı alarak ülkemizi önce bölgesinin sonra dünyanın sağlık üssü konumuna getirmektir. Bu çalışmalarımız sayesinde 2021’de 1.7 milyar dolara ulaşan sağlık hizmetleri ihracatımız 2022’de 2 milyar doları yakalayacak bir yere doğru gidiyor. Bu alandaki hedefimizi 2023 için 5 milyar dolar olarak belirliyoruz” diye konuştu.

"Türkiye ABD’den sonra dizi ihracatında 2’inci sıradadır"

Türkiye’nin son on yılda dizi ve film ihracatında büyük bir mesafe kat ettiğini vurgulayan Erdoğan, “Bugün Türkiye ABD’den sonra dizi ihracatında 2’nci sıradadır. Türk dizileri Latin Amerika’dan Uzak Doğu’ya, Ortadoğu’dan Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada 800 milyonu aşkın izleyici ile buluşuyor. Sektör verileri 2022 sonu itibariyle yaklaşık 750 milyon doları düzeyinde bir ihracat hacmini yakaladığımızı gösteriyor. Dizi ve film ihracatımızın bu yıl 1.5 milyar doları aşarak tüm dünyada 1.5 milyar izleyiciye ulaşmasını hedefliyoruz. Bunun için dizi, film, animasyon, belgesel ve diğer program formatlarının ihracatına yönelik destekleri arttırarak sürdüreceğiz. Hizmet sektörleri ihracatımızdaki önemi bir yere sahip olan yeniliğe açık, aynı zamanda kültür ihracatımıza katkı sağlayan eğitim alanına yönelik de yeni destekler planlıyoruz. Yüksek öğretim ve özel eğitim kurumlarımız eğitim ihracatı pazarına girişleri ile markalaşma sürecini yakından takip ediyoruz. Uluslararası öğrencilerden elde edilen hizmet ihracatı gelirimizi İnşallah bu yıl 2 milyar dolara çıkaracağız” şeklinde konuştu.

“Atatürk Havalimanı yanında fuar merkezini gerçekleştirmiş olacağız”

Erdoğan Türkiye’de yılda 400 üzerinde fuar düzenlediğinin altını çizerek, “Ülkemizin fuarcılıkta marka haline gelmesi amacıyla İstanbul’a yakışan bir fuar alanı kazandırma sözü vermiştik. Hemen kolları sıvayarak 208 bin metrekaresi açık 225 bin metrekaresi kapalı olmak üzere büyüklüğü toplam 433 bin metrekareye ulaşacak bir fuar alanının yapımına başladık. Türkiye İhracatçıları Meclisimizin yönetiminde yer alacağı yeni yapılanma ile ülkemizin uluslararası fuarcılık hizmetlerinde rekabet gücünü artırmakta kararlıyız. Burada fuar nerede olacak diye merak edenleriniz olabilir. Atatürk Havalimanı’nın yanında inşallah bu fuar merkezini gerçekleştireceğiz. Böylece İstanbul’un bir ucundan bir diğer ucuna gitmek gibi bir sıkıntı içinde olmayacağız. Şehrin merkezinde böyle bir fuara kavuşmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Bilişimin hem dijital dönüşümü hızlandıran, hem de dünyadaki değişimden etkilenen genç ve dinamik bir sektör olduğunu belirten Erdoğan, "İthal girdi oranının ve başlangıç sermayesinin düşüklüğüne karşılık katma değeri yüksek bir sektör olan bilişim, lojistikten sağlığa, perakendeden elektronik ticarete oyun ve uzay teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Yenilikçilik temelinde büyüyecek, uluslararası pazarlarla rekabet edecek, milyar dolarlık değerlemelere ulaşabilecek girişimleri teşvik etmek için Bilişim’in Yıldızları programını oluşturduk. Araştırma geliştirme yoğun, yüksek teknolojili, yüksek katma değerli sektörlerdeki firmaları destekleyerek bilişim hizmetleri ihracatının tabana yayılmasına yönelik mekanizmalar geliştirdik. Geçtiğimiz yıl ihracatının 2.5 milyar doları bulması beklenen bilişim sektöründe 2023 hedefimizi 5 milyar dolar olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

"Sektörün 2023 yılında 20 milyar doların üzerinde bir proje büyüklüğüne ulaşmasını bekliyoruz"

"Müteahhitlik firmalarımızın yurt dışında daha fazla proje üstlenebilmelerini sağlamak için karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik ticari diplomasi faaliyetlerimizi arttıracağız" diyen Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Küresel, siyasi ve ekonomik krizlere duyarlı bir sektör olmasına rağmen yurt dışı müteahhitlerimiz sürekli yeni pazarlar bularak yıllık performanslarını 15-20 milyar dolar seviyesinde tutmayı başardı. Müteahhitlerimizin geçtiğimiz seneyi yaklaşık 18 milyar dolarlık projeyle kapatacakları ön görülüyor. Sektörün 2023 yılında 20 milyar doların üzerinde bir proje büyüklüğüne ulaşmasını bekliyoruz. Ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı ülke olma vizyonumuz ışığında dış ticarette tercih edilebilirliği arttırmak istiyoruz. Bunun için ihracat işlemlerimizi daha hızlı, etkin ve verimli hale getiriyor, gümrük işlemlerini ve lojistik süreçlerini iyileştiriyor, kaçakçılık ile daha etkin mücadeleyi sağlayacak modernizasyon çalışmaları yürütüyoruz. Seri üretime geçen ilk yerli ve milli X-RAY araç ve konteynır tarama sistemimize İzmir Alsancak limanında faaliyete aldık. Milli imkanlarla ürettiğimiz bu sistemi ilk aşamada gümrük kapılarında yaygınlaştıracak, daha sonra da ihtiyaç duyan diğer kurumlarımızın istifadesine sunacağız."