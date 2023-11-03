Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 10. Zirvesi’ne katılmak üzere Kazakistan’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’la görüştü.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov Astana’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Erdoğan, Ahıskalı Türkleri durumlarını sorarken, en son Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleştirdiği ziyareti sırasında düzenlenen programda oldukça samimi bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ahıskalı Türklerle ilgili konular ele alınan görüşme sonrası Kassanov, Ahıskalı Türklerin genel durumu ve Ahıska Türklerle ilgili konuları ele aldıklarını söyleyerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın ilgisi, sevgisi ve toplumumuza olan desteklerinden ötürü kendilerine teşekkür ederek, dünyanın 10 ayrı ülkesinde yaşayan Ahıskalı Türklerin her zaman Türkiye Devletimizin ve kendilerinin yanında olduğunu bir kez daha ifade ettik. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a Ahıskalı Türkler adına teşekkür ederek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplum için her türlü faydalı çalışmaların içerisinde olacağımızı ifade ettik" dedi.

Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Çimkent Fahri Konsolosu ve DATÜB Güney Kazakistan Temsilcisi Latifşah Assanov ile DATÜB Başkan Yardımcısı İsmail Akhmedov’da hazır bulundu.