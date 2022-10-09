Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İnşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkaracağız. Şu an onun hazırlığı içindeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İnşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkaracağız. Şu an onun hazırlığı içindeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması’na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor salonu girişindeki gençlere hitap etti.

Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu girişindeki gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şuanda Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu tıklım tıklım dolu sizler içeriye giremediğiniz için şu anda dışarıdasınız. Gönüllerimizin içerisinde zaten yeriniz mevcut. Türkiye genelinde TÜGVA’nın 310 bini aşkın üyesi var. 81 vilayetteki tüm yapılanmayla birlikte her geçen gün daha iyiye daha güzele gitmek suretiyle, gençliğimizin hep söylüyorum ya birileri rahatsız oluyor. Dindar bir nesil olarak geleceğe hazırlanmasında TÜGVA’nın konumu çok çok önemli. Sizler bu neslin temsilcileri olarak karşımdasınız. Dolayısıyla sizlere elimizden ne gelirse, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı 17 Bakanlık olarak her türlü fedakarlığı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Buradaki tüm gençler hepsi Başakşehir’i ruh kökünü taşıyor. Burada ayrı gayrı yok. Bizim tek derdimiz, asımın nesli olarak gördüğümüz bu gençliği en ileri uç noktalara o ruh ile yetiştirmek onun içinde ne dedik” dedi.

“Daha uygun fiyatlarla biz vatandaşımıza doğalgazı nasıl ulaştıracağız, bunun gayreti içindeyiz”

"Doğalgaz ve kömürle ilgili çalışmaları yaparak kışa hazırız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta ara bulucu rolünü oynayan hangi ülke? Türkiye bütün bu olaylar karşısında yıprandı mı? Tam aksine. Şu anda Avrupa’da herkes tutuşmuş vaziyette, acaba bu kış nasıl geçecek. Elhamdülillah biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Milletimize doğalgaz, kömür hazırlamış vaziyetteyiz. Derdimiz şu anda daha uygun fiyatlarla biz vatandaşımıza doğalgazı nasıl ulaştıracağız, bunun gayreti içindeyiz. AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez, zulüm edilmesini asla istemez derdimiz” diye konuştu.

“Aralık ayında asgari ücreti en uygun rakama çıkaracağız, onun hazırlığı içindeyiz”

Asgari ücretle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu an itibariyle inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah’ın izniyle olmayacağı bir Türkiye’yi biz yapacağız, bunu biz yaparız. Şu an onun hazırlığı içindeyiz. Gençler okullar açılırken, sıraların üzerinde kitaplarınızı buldunuz mu? Yardımcı ders kitaplarınızı buldunuz mu? Bu iş nasıl oldu, bundan önce böyle bir şey var mıydı? Bu sıralardan biz de geldik geçtik, biz kırtasiyeden kitap, defter bulamazdık. Ama biz bu derdi çektik, ne dedik, bizim evlatlarımız çekmesin. Onların için en ideal okulları yapalım, sıralarımızı buna göre hazırlayalım, yavrularımız okula gidip huzurlu bir şekilde okula gidip, tüm sömestre rahat bir şekilde geçirsin istedik” şeklinde konuştu.