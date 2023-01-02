Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyar 157 milyon TL değerinde 82 projenin toplu açılışını gerçekleştirmek üzere 7 Ocak Cumartesi günü Antalya’ya geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyar 157 milyon TL değerinde 82 projenin toplu açılışını gerçekleştirmek üzere 7 Ocak Cumartesi günü Antalya’ya geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’da 1 milyar 157 milyon TL değerinde 82 projenin toplu açılışını gerçekleştirmek üzere 7 Ocak cumartesi günü Antalya’ya gelecek. Saat 12.30’da Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde vatandaşlarla buluşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından projelerin toplu açılışını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Antalya’ya her zaman büyük önem verdiğini söyleyen AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, "Dünya Lideri Cumhurbaşkanımızı bundan önce olduğu gibi Antalya’mıza yakışır bir şekilde karşılamak için tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" diye konuştu.

"Hazırlıklar devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programları çerçevesinde, AK Parti teşkilatları olarak hazırlıkları aralıksız ve eksiksiz sürdürdüklerini belirten Taş, "Hasret bitiyor, Sayın Cumhurbaşkanımız Antalyalı hemşehrilerimizle buluşuyor. Bu heyecanı özlemiştik. Mitingler bizim düğünlerimizdir. Bundan önce olduğu gibi Antalya’mıza yakışır şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız. Bizler Cumhurbaşkanımızın Antalya programları için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlarımız, MKYK üyelerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve tüm teşkilatlarımızla bir araya gelerek eksiksiz bir organizasyon için çalışıyoruz. Teşkilatlarımızla birlikte bayram havasında bir toplu açılış ve miting için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" şeklinde konuştu.