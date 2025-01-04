Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Karadeniz Bölgesi sahil illerini demiryolu ile birbirine bağlayacaklarını açıkladı. Erdoğan, “Karadeniz Sahil Demiryolu Projesi ile Ankara-Karadeniz ve Gürcistan arasında demiryolu ulaşımını sağlamayı planlıyoruz” dedi.

AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına gerek genel gerekse yerel seçimlerde verdiği destekten dolayı Ordululara teşekkür ederek başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ordu’yla aramızdaki bu rabıtayı, bu muhabbeti, bu sıcaklığı Mevla daim eylesin. Sizler hem Mayıs 2023 Seçimlerinde, hem de 31 Mart’ta üzerinize düşeni yaptınız; AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın yanında saf tuttunuz. 22 yıldır sürdürdüğümüz millete hizmet yolculuğunda Ordu daima bizimle oldu, bizim yol arkadaşımız oldu. Kadirşinaslığınız ve ahde vefanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı’na verdiğiniz güçlü destek için, samimiyetle bizlere sahip çıktığınız için her birinize tek tek teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Ordu görevini yaptı, şimdi sıra bizde”

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

“Şimdi sıra bizde. Şimdi sıra tüm kadrolarımızla, tüm kurumlarımızla Ordu’yu ayağa kaldırıp el birliğiyle geleceğe taşımakta. Şimdi sıra Ordu’nun ittifakımıza duyduğu bu güveni, Allah’ın izniyle boşa çıkarmamakta. Bunun için gece gündüz var gücümüzle çalışacağız. Ordu’ya, Ordulu kardeşlerimize mahcup olmamak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bugüne kadar Ordu’ya nasıl hizmet ettiysek, bu şehre nasıl yeni ufuklar açtıysak, bundan sonra da canla, başla koşturmaya devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık etsin diyorum.”

“Gözü dışarıda olanlar Ordu’yu anlayamaz”

Ordu’nun her seçimde AK Parti’ye destek vermesini bazılarının anlayamadığına dikkat çeken Erdoğan, “Bir defa şunu çok net söylemek durumundayım: Gözü dışarıda olanlar, siyasi takvimlerini yurt dışındaki aktörlere göre ayarlayanlar, Ordu’yu anlayamaz. Parti içi mücadeleden, ayak oyunlarından, kurultay kavgalarından başını kaldıramayanlar, Ordu’yu anlayamaz. Dibi bulanık ittifaklara bel bağlayanlar, Ordu’yu anlayamaz. Hamasetle, polemikle, kendi kendini tekzip eden söylemlerle siyasetçilik oynayanlar, Ordu’yu elbette anlayamaz” diye konuştu.

Karadeniz’e demiryolu geliyor

Ordu ve Karadeniz’i demiryolu ile tanıştıracaklarının müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim, içi boş, yararsız, malayani polemiklerle işimiz olamaz. Samsun’dan Sarp’a uzanan Karadeniz Sahil Demiryolu Projesi ile Ankara-Karadeniz ve Gürcistan arasında demiryolu ulaşımını sağlamayı planlıyoruz. Projemiz ile Samsun’dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesi’ni birbirine bağlıyoruz. Ordu’da bu projemiz sayesinde demiryolu ile tanışacak. Türkiye Yüzyılı’nı Ordulu kardeşlerimizin güçlü desteğiyle inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. M. Hilmi Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ordu Büyükşehir Belediyesi’ni ait sıcak cam stüdyolarında hazırlanmış özel dekorlu bir vazo takdim etti.