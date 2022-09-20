Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi’nde temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi bir araya gelmesinin ardından Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etti.

Kılıçdaroğlu: "Millet İttifakı’nda 6 ay içerisinde bu ülkeye nefes aldıracağız"

Kılıçdaroğlu: "Millet İttifakı’nda 6 ay içerisinde bu ülkeye nefes aldıracağız"

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