Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak üzere geldiği ABD’nin New York kentinde, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak üzere geldiği ABD’nin New York kentinde, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki temaslarını sürdürüyor. Yerel saatle 09.00’da (TSİ 16.00) başlayan BM 77. Genel Kurulu’nda hitap ederek dünyaya seslenecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma öncesinde Türkevi’nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.