Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de 61 yıllık Baas zulmünün sona ermesi ve Suriyeli muhaliflerin Şam’ı özgürleştirmesiyle birlikte teröristlerin iyice kapana sıkıştığını ifade ederek, “Evlatlarımıza daha huzurlu daha güvenli kardeşliğin egemen olduğu bir ülke ve bölge bırakmayı canı gönülden istiyoruz. Allah’ın izniyle kazanan, 85 milyonun kardeşliği huzuru ve esenliği olacaktır” dedi.

Aydın’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk durağı yapımı tamamlanan Aydın-Denizli otoyolu oldu. Aydın-Denizli Otoyolu’nun resmi açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında AK Parti 8. Olağan İl Kongresi’ne katıldı.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen kongreye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girmeden önce dışarıda toplanan kalabalığa ve genç sporculara kısa bir konuşma yaparak, "Sizler umudun ve icraatın adısınız. Sizden özellikle sportif faaliyetlerinizde hep bir numara olmanızı bekliyoruz. Karatede tekvandoda sizlerden geleceğe yönelik inşallah olimpiyat şampiyonları çıkmasını bekliyoruz” dedi.

"Bugün iki önemli etkinliğimizi gerçekleştirmek üzere Aydın’a geldik” diyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk olarak 163 km uzunluğuyla Ege bölgesinin ulaşım haritasını yeniden çizen Aydın Denizli Otoyolu’nun açılışını gerçekleştirdik. Bu eserimiz Aydın ve Denizli ile birlikte tüm Ege’ye çok önemli katkılarda bulunacak. Teşkilatımızla ve yol arkadaşlarımızla da kucaklaşıyoruz, AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi’nin ilimize, davamıza, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını rabbimden niyaz ediyorum” diye konuştu.

“Aydın’dan darbeci çıkmaz”

“Aydın ülkemizin göz aydınlığıdır, gönül aydınlığıdır” diyerek sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aydın’dan Allah’ın izniyle çalık akıcı çıkmaz, efe çıkar, zeybek çıkar vatanı ve namusu uğruna can veren civan mertler çıkar. Aydın’dan darbeci çıkmaz, şehit başbakanımız Adnan Menderes gibi milletin adamları çıkar. Aydın’dan mandacı çıkmaz ya istiklal ya ölüm diyenler çıkar” dedi.

“Allah’ın izniyle kazanan 85 milyonun kardeşliği huzuru ve esenliği olacaktır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “22 yıldır şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri emanetten, o kahramanların çizdiği istikametten ayrılmadan Türkiye’yi yüceltmek, Türkiye’nin itibarını daha da artırmak için gece gündüz koşturuyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek, şehitlerimize olan minnet borcumuzu inşallah bir nebze olsun ödemeye çalışacağız. 40 yıl boyunca kanımızı ve kaynaklarımızı sülük gibi emen bölücü terör musibetinden ülkemizi ve milletimizi kurtaracağız. Bu hedef doğrultusunda, son dönemde çok ciddi mesafe aldık. Terörü kaynağında kurutma stratejimizle bölücü terör örgütüne çok ağır bedeller ödettik. 365 gün devam eden operasyonlarımız sayesinde sınırlarımız içindeki terörist varlığını büyük ölçüde bitirdik. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit harekatımızda Kandil’le ülkemiz arasına sarsılmaz bir duvar ördük. Sınır ötesi operasyonlarımızla Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını dört yerden kırptık. Böylece bölücü terör örgütünün emperyalist efendilerinin himayesinde Türkiye’yi güneyden çevrelemesine izin vermedik. Suriye’de 61 yıllık Baas zulmünün sona ermesi ve Suriyeli muhaliflerin Şam’ı özgürleştirmesiyle birlikte bölücü teröristler iyice kapana sıkışmıştır. Şimdi kendilerine yeni patronlar arıyorlar. Bölgemizin istikrara kavuşmasını istemeyenlere şirinlik yapıyorlar, kandan ve gözyaşından beslenen emperyalist güçlere göz kırpıyorlar ama ne yapsalar boş, ne yapsalar faydasız. Türkiye’ye ve Suriye’ye husumetle varabilecekleri hiçbir yer yok. Bölücü emellerin peşinde koştukça acı sona biraz daha yaklaşacaklar. Sahadaki yeni gerçeklerle yüzleşmedikçe ömürleri biraz daha kısalacak. Yabancı güç odaklarını sırtlarını dayayıp hiçbir netice elde edemezler ve edemeyecekler. Atalarımızın dediği gibi ’El atına binen tez iner’. Önlerinde sadece iki tercih var ya teröre tövbe edip silah bırakacaklar ya da tasviye olmaktan kurtulamayacaklar. Bizim tercihimiz bunun suhulet ve sükunetle gerçekleşmesidir. Bizim temennimiz daha fazla kan akmadan daha fazla yıkım olmadan terör illetinden bölgemizin kurtulmasıdır. Bizim önceliğimiz yıllardır kan ve gözyaşı deryasına dönmüş ortak coğrafyamızda artık huzurun kalkınmanın istikrarın hakim olmasıdır. Gerek Suriye Devrimi gerekse iç siyasetimizde atılan adımlarla Türkiye’yi bu hedefe daha kısa sürede götürecek bir imkan doğmuştur. Bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Evlatlarımıza daha huzurlu daha güvenli kardeşliğin egemen olduğu bir ülke ve bölge bırakmayı canı gönülden istiyoruz. Allah’ın izniyle kazanan, 85 milyonun kardeşliği huzuru ve esenliği olacaktır” şeklinde konuştu.

“CHP’de kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, “Muhalefetin nelerle meşgul olduğunu sizler de görüyorsunuz. Popülist söylemler dışında hiçbir fikirleri ve teklifleri yok. Ankara’da meclis kürsüsünde bol keseden vaat dağıtıyorlar ama kendi işçilerine haklarını vermiyorlar. Liyakat ehliyet diyerek meydanlarda kükrediler, ellerine geçirdikleri tüm belediyeleri 3-4 ayda hısım akraba yandaş çiftliği haline getirdiler. Biz açık söyleyeyim Sayın Özgür Özel’den umutluyduk. CHP’yi olumlu yönde dönüştürmesi, CHP’yi normalleştirmesi noktasında ihtiyatlı bir iyimserlik içindeydik. Ancak beklentilerimiz de uyumlu bir tablo göremedik. Koltuklarda oturanlar dışında CHP’de hiçbir değişiklik olmadı. Milletle ve milletin kurucu değerleriyle halen barışamadılar, milletle aynı çizgide siyaset yapma alışkanlığını halen edinemediler. Sayın Özel siyaseti, her önüne gelene duymak istediğini söylemek olarak algılıyor. Konya’da farklı, buralara gelince farklı konuşuyor. İstanbul’a gidince ise adeta süt dökmüş kediye dönüyor, ne fikri takibi var. Ne söylemlerinde tutarlılık var ne de kendisine posta koyanlara haddini bildirecek cesareti var. CHP’de kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu yüzyıllık partiyi milletin artık alay ettiği çocuk oyun çadırına çevirdiler” dedi.

“CHP’ye sempati besleyen vatandaşlarımıza Allah sabır versin”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li belediyelerin SGK’ya olan borçlarından da bahsederek, “Özel, bir elinde hesap makinesi kuyumcu kuyumcu geziyordu. Altın fiyatları üzerinden kendince bazı hesaplar yapıyordu. Bunun üzerine Sayın Özel’e CHP’li belediyelerin SGK’ya olan borçlarının kaç çeyrek altın olduğunu hesaplamasını tavsiye etmiştim. Tabii borç çok fazla olunca hiç sesi çıkmadı. Önceki gün baktım iyi kötü bir şeyler karalamış. CHP’li belediyelerin sosyal güvenlik kurumuna olan borçlarını ton olarak hesaplamış. Sadece ilk yedi Belediyesi’nin SGK’ya borcu 15,5 ton altınmış. Sayın Özel’i CHP’li belediyelerin sosyal güvenlik kurumuna olan kamyon kamyon borçlarını altın cinsinden hesapladığı için tebrik ediyorum. Yalnız kendisine bir ev ödevimiz daha olacak. Hazır elini atmışken kaynağı karanlık para kulelerini ve şişirilmiş konser faturaları üzerinden CHP’li belediyelerin yolsuzluklarını da hesaplarsa fevkalade yerinde olur. Aceleye getirmesin, gerekirse belediye başkanlarından da yardım alsın. Değerli yol ve dava arkadaşlarım bunlar hizmet etmeyi hem bilmiyorlar hem de sevmiyorlar. Hep söylüyorum Gazi Mustafa Kemal’in hatırasına hürmeten CHP’ye sempati besleyen vatandaşlarımıza Allah sabır versin. Ortada parmakla gösterebilecekleri hiçbir eserleri yok ama bakıyorsunuz ihtiraslar ayak oyunları parti içi iktidar kavgaları almış başını gidiyor. Elbette biz bunlara göre tempomuzu ayarlamıyoruz. Kendi gündemimize bu çerçevede sabırla ve kararlılıkla çalışıyoruz. Teşkilatımızdaki hiçbir kardeşim şunu unutmasın, biz efendilik taslamaya değil, millete hizmet etmeye geldik. Bu minvalde bu istikamette de yürümeye devam edeceğiz. Eserlerimizle konuşacak, yatırımlarımızla gündeme gelecek, inşallah hizmetlerimizle de milletimizin kalbini feth edeceğiz. Son 22 yılda hep bunu yaptık ve ipi göğüsleyen biz olduk” şeklinde konuştu.

Kongre sonunda AK Parti Aydın İl Başkanlığı görevini devreden Gökhan Ökten ve yeni İl Başkanı olarak atanan Mehmet Erdem tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a üzerinde Tralleis Antik Kenti ve kendi fotoğrafının yer aldığı tablo hediye edildi.