Eskişehir’de yaptığı konuşmada DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ı hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bunlar ekonomiden falan anlamazlar, şimdi ekonomiden ne kadar anladığını göreceğiz” dedi.

Toplu açılış töreni için geldiği Eskişehir’de vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiyi bilmediği gerekçesiyle DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ı eleştirdi. Kendilerine yapılan IMF’den borç alma tavsiyesi için geçmiş dönemlerde yaşanan problemleri anlatan Erdoğan, “Bu Bebecan, bunlar ekonomiden falan anlamazlar” dedi.

“Biz nasıl IMF’İ kapıdan gönderdiysek bunları da sandıkta göndereceğiz”

14 Mayıs seçimlerinde gereken cevabın sandıkta verileceğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Davos’ta IMF’in başındaki zatla görüşüyoruz. Dedim ki “Siz adamlarını devamlı gönderiyorsunuz ama bu gelenler Türkiye’yi yönetmeye mi geliyor, bize akıl vermeye mi geliyorlar yoksa taksitlerini almaya mı geliyorlar? Eğer taksitlerini alacaklarsa, alırlar giderler. Ama Türkiye’yi yönetemezler. Türkiye’yi ben yönetiyorum.” 2013’e kadar devam ettik. Alacaklarını ödedik. 2013’ten sonra artık IMF ile ilişkimiz kalmadı. CHP ve İYİ Parti bize akıl veriyor. IMF’den borç almamız gerekiyor diyorlar. Biz ne dedik, ihtiyacımız yok. O zaman bizimde Merkez Bankası döviz rezervimiz, 2013’te 27,5 milyar dolardı. Ama elhamdülillah şu an 3 haneli rakamlara çıktı. Hatta başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar dolara ulaştık. Bu Bebecan, bunlar ekonomiden falan anlamazlar, şimdi ekonomiden ne kadar anladığını göreceğiz. Sadece bunun satışını yaparlar. Şimdi işte ekonomiden ne kadar anladığını bakalım kaç tane Bay Bay Kemal buna milletvekilliği vermiş göreceğiz. Ve satışa geldiler. İnşallah Eskişehir 14 Mayıs’ta bunları sandığa gömecek mi? Öyleyse ana kademe, kadın kolları, gençler durmuyoruz. Biz nasıl IMF’İ kapıdan gönderdiysek bunları da sandıkta göndereceğiz.”