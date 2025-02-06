Asrın felaketinin yıl dönümünde Adıyamanlılarla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde yıkılan iş yerlerine yeniden kavuşan esnafları ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümünde Adıyaman’ı ziyaret etti. Uçakla Adıyaman havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu’na geçti. Burada halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonrası depremde yıkılan iş yerlerine yeniden kavuşan esnaflarla bir araya geldi. Eski Adıyaman Valiliği binasının bulunduğu yere yapılan yeni iş yerlerini gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflarla bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı incelemelerin ardından buradan ayrıldı.