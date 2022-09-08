Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin Türkiye’de yakalandığını açıkladı.

Bakan Özer, Tarihi Liman Han’ın açılışına katıldı Bakan Özer, Tarihi Liman Han’ın açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin Türkiye’de yakalandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü DEAŞ’ın sözde en önemli üst düzey yöneticilerinden “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin Türk güvenlik güçleri tarafından Türkiye’de yakalandığını açıkladı.