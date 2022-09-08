Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü DEAŞ’ın sözde en önemli üst düzey yöneticilerinden “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin Türk güvenlik güçleri tarafından Türkiye’de yakalandığını açıkladı.

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