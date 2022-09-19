BM 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Vesayet Konseyi’nde düzenlenen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi’nde yaptığı konuşmanın ardından ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Altılı Masanın liderleri olarak bizler, Türkiye’yi huzura kavuşturmak istiyoruz”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Altılı Masanın liderleri olarak bizler, Türkiye’yi huzura kavuşturmak istiyoruz”

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