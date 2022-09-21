Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle New York’ta temaslarını sürdürüyor. Dün BM Genel Kurulu’nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör James Risch’i kabul etti.

Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, ikinci kez Covid-19’a yakalandı

Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, ikinci kez Covid-19’a yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta ABD’li Cumhuriyetçi Senatör James Risch ile bir araya geldi.

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