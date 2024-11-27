Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı televizyon programlarının aile kurumu ve dini değerleri hedef alan içeriklerine dikkati çekerek, "2024 Türkiyesi'nde 28 Şubat'ı hortlatmaya çalışanlara göz yummayız" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma son yıllarda filmlerin, dizilerin ve televizyon programlarının aile birlikte dini değerleri, dindarları hedef aldığını belirterek, sert çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, “Siyasi hayatımızın bütün safhalarında desteğini, duasını, hatta 15 Temmuz gecesi olduğu gibi canlarını bizden esirgemeyen insanlarımızın sırf inancı, sırf dış görünüşü dolayısıyla aşağılanmasına, üç beş kendini bilmezin reyting savaşına meze yapılmasına müsaade edemeyiz" dedi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1861384427479138311

Son yıllarda dinî değerleri, dindarları hedef alan filmlerin, dizilerin, televizyon programları gözlemlediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sarıklı, sakallı, başörtülü, çarşaflı, cübbeli vatandaşlarımıza ahlaksızca saldırılmakta, itibar suikastları düzenlenmektedir. Tıpkı 28 Şubat dönemindeki gibi belli toplum kesimlerimiz âdeta öcü gibi gösterilmekte, tahkir ve tahrik edilmektedir. Buna sessiz, tepkisiz kalmamız mümkün değildir" dedi.

"Açık ve net söylüyorum" diyerek devam ettiği paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplumun çimentosu olan mukaddesatımıza yönelik bu tür girişimler millî güvenlik sorunudur ve RTÜK başta olmak üzere ilgili kurumlarımız, bu konularda hızlı tedbirleri devreye almalıdır. 2024 Türkiye’sinde 28 Şubat’ı hortlatmaya çalışanlara göz yummayız, böyle bir atmosferin oluşmasına da asla fırsat vermeyiz" ifadelerini kullandı.