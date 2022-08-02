Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında vatandaşları enflasyona karşı güvence altına alma çabalarına destek için vergi indirimleriyle vazgeçilen kamu gelirinin 251 milyar lirayı bulacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel krize rağmen bütçe dengesinde herhangi bir bozulma olmadığını açıkladı.

Yılın ilk 6 ayında 94 milyar liraya yakın fazla veren bütçenin mali disiplinden asla geri adım atılmadığının en somut ispatı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılındaki vergi indirimleriyle vazgeçilen kamu gelirinin 251 milyar lira olduğunu söyledi.

"Asgari ücrette tarihi artışlar yaparken, tüm ücretlerin bu seviyedeki kısmından gelir ve damga vergilerini kaldırarak, herkese ilave kazanç sağladık" diyen Erdoğan, "Çiftçimizden esnafımıza kadar, kendi hesabına çalışan tüm kesimlere de pek çok imkân sunduk. Gelir vergisini kaldırarak 3 milyon çiftçimizi desteklerken, basit usule tabi 850 bin esnafımızın kazançlarını da vergiden istisna tuttuk. Gıdadan temizlik maddelerine kadar çok sayıda üründe yaptığımız KDV indirimleriyle hem vatandaşlarımızın fiyat artışlarından etkilenme seviyesini düşürerek sistemi de sadeleştirdik. Sadece 2022 yılında, vatandaşlarımızı enflasyona karşı güvence altına alma çabalarımıza destek için vergi indirimleriyle vazgeçtiğimiz kamu geliri 251 milyar lirayı bulacaktır" diye konuştu.