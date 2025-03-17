Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, MKYK Üyeleri ile İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, ekonomide bir süredir yaşanan sıkıntılara kalıcı çözümler getirecek programı başarıyla uyguladıklarına dikkati çekerek, önümüzdeki yıldan itibaren sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi edilecek ciddi adımlar atılacağını kaydetti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen “AK Parti Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, MKYK Üyeleri ile İftar Programı”na katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Türkiye'deki hiçbir kesimin ne kökeni ne inancı ne mezhebi ne de meşrebi sebebiyle ötekileştirilmediği bir iklimi tesis ettiklerinin altını çizdi.

"TÜM DÜNYADA GÖNÜLLERE GİRİYORUZ"

28 Şubat döneminde olduğu gibi, azgın azınlığın sessiz çoğunluğa hayat tarzı dayattığı baskıcı günlere son verdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak eş güdüm içinde yürüttüğümüz ‘terörsüz Türkiye’ girişimimiz ile Türkiye’nin kırk yılına, on binlerce canına, yüzlerce milyar dolarlık kaynağına mal olan bir musibetin çözümü için cesur bir adım attık. Aynı şekilde bölgemizi içten içe kemiren bir virüs olan mezhepçilik fitnesini ülkemize bulaştırma gayretlerini de boşa düşürdük. İnsanı, merhameti, vicdanı, adaleti, hakkaniyeti esas alan politikalarımızla, bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada gönüllere giriyoruz. Ekonomide bir süredir yaşanan sıkıntılara kalıcı çözümler getirecek bir programı başarıyla uyguluyoruz. Bu yılı da disiplinli bir şekilde geçirdikten sonra önümüzdeki seneden itibaren bilhassa sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi edecek ciddi adımlar atmaya başlayacağız” diye konuştu.