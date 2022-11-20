Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’daki Al-Bayt Stadyumu’nda düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış törenini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ve konuk diğer devlet-hükümet başkanları ile birlikte izledi. Törende, Katar Emiri Şeyh Temim bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ile Ekvador arasında oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçını da seyretti.