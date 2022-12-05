Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Aralık Cumartesi günü toplu açılış ve miting için Samsun’a gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Aralık Cumartesi günü toplu açılış ve miting için Samsun’a gelecek.

10 Aralık Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı toplu açılış ve miting öncesinde AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Yahya Çelik ile birlikte Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu’nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Aralık Cumartesi günü gerçekleştireceği toplu açılış mitingi hakkında bilgi veren Ersan Aksu, “Türkiye yüzyılını, milli ve manevi değerlerimiz temelinde maziden atiye kurduğumuz köprüyü, insani ve ahlaki sütunlarla tahkim ederek hep beraber 85 milyon olarak birlikte yükselteceğiz. 20 yıldır biz kazandığımızda hiç kimse kaybetmediği gibi, bundan sonrasında da herkes kazanacak. Bu hedefe, bu ülküye, bu mefkûreye 20 yıldır, 15 seçimdir en büyük desteği veren aziz milletimize hususen Samsunlu vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Milli ve yerli duruşlarıyla ülkemizin, milletimizin müreffeh ve güçlü geleceği istikametinde verdikleri samimi ve güçlü destek için tüm vatanperverlere, Cumhur İttifakı gönüllülerine ve paydaşlarına şükranlarımızı sunuyorum. Her seçimde en yüksek oyu vererek Cumhurbaşkanımıza desteklerini esirgemeyen kıymetli hemşerilerimizin, yine yüreğini ortaya koyarak Cumhurbaşkanımıza çok büyük destek vereceğinden eminiz. Bu vesile ile bütün vatandaşlarımızı 10 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’te Cumhuriyet Meydanı’na davet ediyorum” dedi.

Toplantının devamında basın mensuplarının çeşitli konularla ilgili soruları cevaplandı.