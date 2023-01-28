Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden aday olması konusunda en küçük bir tereddüt bulunmadığına işaret ederek, "1 yılda bir aday çıkarmayı beceremeyenler, kendi sünepeliklerini üzerini örtmek için şimdi istikameti başka yöne çevirdiler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden aday olması konusunda en küçük bir tereddüt bulunmadığına işaret ederek, "1 yılda bir aday çıkarmayı beceremeyenler, kendi sünepeliklerini üzerini örtmek için şimdi istikameti başka yöne çevirdiler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinesindeki 9 bakan ve üst düzey bürokratla birlikte, merkezi hükümet, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin hayata geçirdiği 232 tesisin toplu açılışını gerçekleştirdi. Sağanak yağışa rağmen 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı’nı dolduran binlerce Denizlili ile buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlerdir bugünü bekleyen 80 bin kişilik büyük kalabalığa hitap etti.

"Adaylığımız konusunda en küçük bir tereddüt yok"

Denizlilileri selamlayarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3,5 yıllık bir aranın ardından Denizlililerle kucaklaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Şehre ayak bastığı andan itibaren kendisine gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür eden Erdoğan, "Sizlerle son görüşmemizde Pensilvanya ve Kandil ayaklı 4’lü çeteden söz etmiştik. Baktılar 4 yetmiyor, sayıyı 6’ya çıkardılar. Masayı kurdular ama masadan bir türlü aday çıkartamadılar. Baktılar aday çıkaramıyorlar, bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar. Biz aylardır, ‘Siyaset er meydanıdır, karşımıza kimi çıkartacaksanız çıkartın. Söyleyin de milletin huzurunda er meydanında yarışalım’ dedik. 1 yılda bir aday çıkarmayı beceremeyenler, kendi sünepeliklerini üzerini örtmek için şimdi istikameti başka yöne çevirdiler. Bunca zamandır bizim adaylığımıza itiraz etmek akıllarına gelmemiş, hep seçim sandığını işaret etmişlerdi. 4,5 yıldır Cumhurbaşkanıyız, öncesi de var; aklınız neredeydi? Niye şimdiye kadar bunları söylemediniz? Milletimizin takdiriyle 2017 yılında kabul edilen Anayasa değişikliği, en küçük bir tereddüt ve tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır. Türkiye 2018 seçimleriyle birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti. Bu bakımdan kronometreyi sıfırladık. Aklen de hukuken de fiilen de 2018 yılında seçilen Cumhurbaşkanı, yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanıdır. Bugüne kadar 3-5 medya şovmeni hariç yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanı olduğumuza dair bir itiraz yapamadılar. 6’lı masadakiler nasıl olduysa 1 yıl sonra bir anda aydınlanma yaşamışlar. Şimdiden seçim günüyle ilgili kaos senaryolarına sarılmaları, kaybetme korkusunun bir kez daha yüreklerini sardığını gösteriyor. Halbuki korkmalarına hiç gerek yok. Biz milli iradenin üstünlüğü dışında, bir yol ve yöntem kabul etmediğimiz için bugüne kadar tüm rakiplerimizi sandıkta yendik. 14 Mayıs’ta da zaferi sandıktan çıkaracağız inşallah. Tarihleri vesayet, darbe, kriz ve ayak oyunlarıyla dolu olanlar, milli iradenin gücünü idrak etmekte zorlanıyor" diye konuştu.

"Utanmadan Menderes’in afişini astılar"

CHP binasına asılan, merhum Başbakan Adnan Menderes’e ait sözlerin yer aldığı afişi eleştiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bir de utanmadan çıkıp partililerinin binasına ‘Yeter, söz milletindir’ afişi asıyorlar. Rahmetli Menderes, bu sözü onların ağababalarına karşı söyleyerek, milletin gönlüne girmiştir. Menderes dün tek parti faşizmine yeter demişti. Biz de bugün küresel vesayet odaklarının desteğiyle aynı faşizmi tekrar hortlatma peşinde koşanlara yeter diyoruz. Menderes, dün milli iradeyi hiçe sayarak, masa başında ülkenin siyasi ve ekonomik kaynaklarının sömürülmesine, baskı ve zulüm düzenine yeter demişti. Biz de bugün 6’lı masa etrafında çevrilen dış destekli filim fırıldaklarla, siyaset mühendisliğine soyunanlara yeter diyoruz. Milletin iradesinden umudu kesenler, masanın iradesinden medet umuyor. Vah zavallılar. Ne olacak sizin bu haliniz, yazık hem de çok yazık. Dün sivil ve askeri vesayet düzenine, darbe ve terör ihanetlerine nasıl son verdiysek, 14 Mayıs’ta 6 masa vesayetini sandığa gömecek, ülkemizi uzaktan yönetme hevesinde olanları hüsrana uğratacağız."

"Milletin gönlüne giremediler"

20 yıllık iktidarları döneminde millet iradesinin üzerinde bir güç tanımadıklarının altını çizen Erdoğan, "6’lı masa etrafında yer alanların hepsini toplayın, üstüne PKK’sından FETÖ’süne tüm terör örgütlerini gizli açık uzantılarını koyun, yetmezse buna küresel medyasından eski istihbaratçı ve siyasetçi bozuntularına kadar emperyalistlerin sözcülerini de ekleyin. Daha de yetmiyor ise paşa gönlünüz kimi istiyorsa onu da getirin. Bakalım milli iradenin karşısında bunlar neyi ifade edecek? Kardeşlerin bunların tamamı bir araya gelse, geçtiğimiz 20 yılda kazandırdığımız eser ve hizmetlerin, Türkiye Yüzyılı vizyonunun yanında hiçbir ifade etmezler. Bunlar, istiklal ve istikbal mücadelemizde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzda rakamın soluna konan sıfır gibidir. Hiçbiri, karşımızdaki 6’lı masanın kifayetsizliğini, beceriksizliği, içi boş tenekeden ibaret olduğu gerçeğini değiştirmeye kafi gelmez. Bırakın bu eski Türkiye oyunları da, meydana çıkın meydana. Zaman kaybediyorsunuz. Bırakın tek parti faşizmini dalaverelerini de sandığa gelin sandığa. Küresel emperyalizmin vesayet aracı olma hevesinden vazgeçin de millete gidin millete. Meclisi kilitlemeye, devre dışı bırakmaya çalıştınız, yapamadınız. FETÖ’cülerin kumpaslarına alet oldunuz, başaramadınız. PKK’nın çukur eylemlerine umut bağladınız, hüsrana uğradınız. Güney sınırlarımızdaki karmaşadan bir şey çıkar mı diye beklediniz, o da olmadı. En son ekonomik tetikçilerin faiz kur operasyonlarından medet umdunuz, hamdolsun o badireyi de atlattık. Amerika’sından Avrupa’sına kadar ülkemizin siyasi ve ekonomik etki alanını genişletmesinden rahatsız olanların gözünün içine bakıyordunuz ama oradan da bir şey bulamıyorsunuz. Tüm bu süreçte bakmadıkları tek yer, milletin gönlüydü, gözüydü, beklentileriydi, talepleriydi. Biz hep milletimizle birlikte yol yürüdük. En sıkıntılı anlarda bile milletin iradesinin üzerinde güç tanımadığımızı söyledik. Derdimizi sadece milletimize anlattık, desteği sadece milletimizden destek istedik" şeklinde konuştu.

"1 yıldır masanın etrafında dönmekten ileri gidemediler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halen bir aday belirleyemeyen 6’lı masayı şu sözlerle eleştirdi:

"Ülkemiz yeni bir süreç ve yeni bir seçime doğru giderken, bir yandan devlet işini yürütüp diğer yandan da şehir şehir dolaşıp milletimizle dertleşiyor ve kucaklaşıyoruz. Onlar bir yuvarlak masanın etrafında dönüp durdukları 1 yılda, 49 il ziyaretiyle ülkemizin yarıdan fazlasını dolaştık. Bunun yanında 27 ülke ziyaretiyle Türkiye’nin hak ve çıkarlarını dünyanın dört bir yanında savunduk. Biz Türkiye ve dünyayı dört dolandık, onlar bir masanın etrafında dört dönmenin ötesine geçemediler. Biz 6 kişi bir cumhurbaşkanını yöneteceğiz, o da ülkeyi yönetecek diye kabahatleriyle övünüyorlar. Türkiye’yi milli irade yerine, kendi vesayet düzenleriyle yönetmek istiyorlar. Tüm bu zırvaları bırakın artık. Sadece bu meydana 80 bin kişi var, yoldakileri söylemiyorum bile. Biz tüm zırvalara karşı ‘Yeter, söz milletindir’ diyoruz’. Denizli, vesayet heveslisi bu muhterislere 14 Mayıs’ta ‘Yeter, söz milletindir’ diyecek mi? 14 Mayıs’ta söz de, karar da milletindir diyeceğiz. 17 Mayıs’ta vesayet heveslisi bu muhterislere bir kez daha dur diyeceğiz. 14 Mayıs’ta ülkemizi diz çöktürmek isteyen küresel güçlere ve onların içerideki maşalarına bir kez daha geçit vermeyeceğiz. 14 Mayıs’ta söz de, karar da, gelecek de milletindir diyerek Cumhuriyet’imizin yeni asrını ve yeni Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte karşılayacağız."

20 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 20 yılda Denizli’de 35 milyar liralık kamu yatırımı yapıldığı açıkladı. Erdoğan’ın konuşmasının ardından 232 tesisin açılışı protokol üyeleri tarafından hep birlikte yapıldı.

232 tesis hizmete alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği, 17 milyar 878 milyon 435 bin 143 TL yeni yatırım bedeli bulunan 232 tesisin en önemlilerini Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri arasında köprü oluşturan Honaz Tüneli ile Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi oluşturdu.

Honaz Tüneli ve Çevre Yolu’yla sanayi, ticaret, tarım ve ihracatta ağı bakımından önemli bir konumda olan Denizli’de şehir içi trafiğini kullanmak zorunda kalan araçların seyahat süresi 45 dakikadan 15 dakikaya inecek. Ege’nin en büyüklerinden biri olan 2 bin 640 metrelik tünel ve 32 kilometrelik çevre yoluyla, zamandan ve yakıttan büyük tasarruf sağlanacak.

Akbaş Barajı’nın ardından hayata geçirilen Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi’yle de şehir merkezinin 50 yıllık içme suyu ihtiyacı karşılanacak. Açılışı yapılan projeler arasında ise il merkezi ve 19 ilçedeki altyapıdan üstyapıya, sosyal tesislerden spor alanlarına kadar birçok tesis yer alıyor.